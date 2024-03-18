Кабмін ухвалив план для отримання 50 мільярдів євро від ЄС. Він містить 100 індикаторів

Кабінет міністрів ухвалив план для отримання фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Він є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро", – зазначив він.

План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

"Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція", – пояснив голова уряду.

План розроблявся спільно з європейськими партнерами, щоб посилити Україну та наблизити членство в ЄС. Найближчим часом українська сторона передасть його на розгляд Єврокомісії.

Завдяки реалізації реформ Плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року.

Як повідомлялося, Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 мільярда євро вже у березні, а другий транш у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні.

Фінансування надаватиметься відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС в рамках програми Ukraine Facility (виняткове перехідне фінансування), і кредитної угоди між Національним банком України та Єврокомісією.

Наприкінці лютого Рада ЄС остаточно затвердила чотирирічну програму фінансування Ukraine Facility для України на загальну суму 50 мільярдів євро. Україна сподівається отримати за цією програмою 4,5 мільярда євро вже у березні та ще 1,5 мільярда євро – у квітні, розповідав заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Програма Ukraine Facility розділена на три ключових складові:

пряма підтримка державного бюджету – 38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів;

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах – 6,97 млрд євро;

технічна підтримка у здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше – 4,76 млрд євро.

Бюджетна підтримка в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Нагадаємо, 1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно домовилися про додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.