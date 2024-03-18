Боротьба з "ухилянтами": У Раді пропонують обмежити кількість доглядачів за людьми з інвалідністю

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у межах розгляду законопроєкту про мобілізацію хочуть перекрити лазівку для ухилянтів, коли доглядачами людини з інвалідністю оформляють одразу декілька осіб.

Про це заявив заступник голови комітету Єгор Чернєв, передає пресслужба парламенту.

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", – сказав він.

За його словами, комітет поставив перед собою мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.

Як тільки законопроект буде збалансовано, він потрапить у сесійний зал Верховної Ради, додав депутат.

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Що відомо про законопроєкт про посилення мобілізації

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.

Низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець, а народні депутати подали до нього понад 4 тисячі поправок.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію