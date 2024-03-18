Після призначення Кирила Тимошенка Міноборони віддало перший мільярд на будівництво укріплень

За тиждень з 9 по 16 березня оприлюднено 64 тисяч повідомлень про закупівлі на загальну суму 19,21 млрд грн. З них 6,33 млрд грн пішло на фортифікаційні та захисні споруди.

Про це свідчать дані у системі Prozorro, повідомляють Наші гроші.

Більшість підрядів на будівництво фортифікаційних споруд роздали обласні адміністрації. Але вперше за час повномасштабного вторгнення про замовлення на будівництво оборонних споруд відзвітували структури Міністерства оборони – Північне (вартістю 0,67 млрд грн) і Східне (на 0,42 млрд грн) управління замовника робіт.

З міркувань безпеки жодні дані щодо оборонних споруд не оприлюднюються, відтак оцінити відповідність кошторисної вартості будівельних матеріалів до ринкових цін неможливо.

Про фортифікаційні замовлення Міноборони почало звітувати з кінця лютого, коли міністр оборони Рустем Умєров призначив своїм радником колишнього заступника голови Офісу президента і куратора "Великого будівництва" Кирила Тимошенка.

На початку 2023 року Володимир Зеленський звільнив його з Офісу президента після скандалу. Тоді журналісти з’ясували, що Тимошенко використовував позашляховик Chevrolet Tahoe, який союзники передали Україні на гуманітарні цілі.

Також виявилося, що Тимошенко влітку 2022 року почав використовувати новий автомобіль Porsche Taycan 2021 року вартістю близько $100 тисяч та переїхав жити в елітний особняк, який належить відомому забудовнику Ігорю Ніконову.

Разом з Тимошенком звільнили близького йому губернатора Дніпропетровщини Валентина Резніченка, під керівництвом якого область під час повномасштабної війни замовила ремонт доріг 1,5 млрд грн фірмі його подруги. Також на Дніпропетровщині було виявлено зловживання з гуманітарною допомогою, якою від Офісу президента опікувався Тимошенко. Однак всі кримінальні справи всіх правоохоронних органів по Тимошенку та Резніченку не отримали жодного розвитку.

Загалом з початку 2023 року у "Прозорро" оприлюднено повідомлення про підряди на будівництво фортифікаційних споруд на 17,60 млрд грн.

Суми угод на зведення укріплень у 2024 році

Як повідомлялося, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку. Якщо до цього фортифікаційних замовлень за рік було зроблено на 0,64 млрд грн, то за півтора місяці після того замовлено ще на 17 млрд грн.