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Новини
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Після призначення Кирила Тимошенка Міноборони віддало перший мільярд на будівництво укріплень

тимошенко

За тиждень з 9 по 16 березня оприлюднено 64 тисяч повідомлень про закупівлі на загальну суму 19,21 млрд грн. З них 6,33 млрд грн пішло на фортифікаційні та захисні споруди.

Про це свідчать дані у системі Prozorro, повідомляють Наші гроші.

Більшість підрядів на будівництво фортифікаційних споруд роздали обласні адміністрації. Але вперше за час повномасштабного вторгнення про замовлення на будівництво оборонних споруд відзвітували структури Міністерства оборони – Північне (вартістю 0,67 млрд грн) і Східне (на 0,42 млрд грн) управління замовника робіт.

З міркувань безпеки жодні дані щодо оборонних споруд не оприлюднюються, відтак оцінити відповідність кошторисної вартості будівельних матеріалів до ринкових цін неможливо.

Про фортифікаційні замовлення Міноборони почало звітувати з кінця лютого, коли міністр оборони Рустем Умєров призначив своїм радником колишнього заступника голови Офісу президента і куратора "Великого будівництва" Кирила Тимошенка.

На початку 2023 року Володимир Зеленський звільнив його з Офісу президента після скандалу. Тоді журналісти з’ясували, що Тимошенко використовував позашляховик Chevrolet Tahoe, який союзники передали Україні на гуманітарні цілі.

Також виявилося, що Тимошенко влітку 2022 року почав використовувати новий автомобіль Porsche Taycan 2021 року вартістю близько $100 тисяч та переїхав жити в елітний особняк, який належить відомому забудовнику Ігорю Ніконову.

Разом з Тимошенком звільнили близького йому губернатора Дніпропетровщини Валентина Резніченка, під керівництвом якого область під час повномасштабної війни замовила ремонт доріг 1,5 млрд грн фірмі його подруги. Також на Дніпропетровщині було виявлено зловживання з гуманітарною допомогою, якою від Офісу президента опікувався Тимошенко. Однак всі кримінальні справи всіх правоохоронних органів по Тимошенку та Резніченку не отримали жодного розвитку.

Загалом з початку 2023 року у "Прозорро" оприлюднено повідомлення про підряди на будівництво фортифікаційних споруд на 17,60 млрд грн.

Суми угод на зведення укріплень у 2024 році
Суми угод на зведення укріплень у 2024 році

Як повідомлялося, активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року, коли стало зрозуміло, що ЗСУ будуть змушені віддати ворогу Авдіївку. Якщо до цього фортифікаційних замовлень за рік було зроблено на 0,64 млрд грн, то за півтора місяці після того замовлено ще на 17 млрд грн.

Автор: 

Міноборони (977) оборона (516) Prozorro (1772) закупівлі (2652) фортифікації (25)


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Топ коментарі
+21
Відкати пішли потоком,по відпрацьованим схемам.
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18.03.2024 14:37 Відповісти
+20
ось, що головне!

"З міркувань безпеки жодні дані щодо оборонних споруд не оприлюднюються, відтак оцінити відповідність кошторисної вартості будівельних матеріалів до ринкових цін неможливо."

тимошенко, там де потрібно.
чекаємо інфу, про нові придбання у сім'ї талановитих українців.
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18.03.2024 14:45 Відповісти
+18
Варто нагадати, що Кирило Тимошенко украв у солдатів ЗСУ автомобіль, який їм передали американці.
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18.03.2024 15:14 Відповісти
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Відкати пішли потоком,по відпрацьованим схемам.
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18.03.2024 14:37 Відповісти
ось, що головне!

"З міркувань безпеки жодні дані щодо оборонних споруд не оприлюднюються, відтак оцінити відповідність кошторисної вартості будівельних матеріалів до ринкових цін неможливо."

тимошенко, там де потрібно.
чекаємо інфу, про нові придбання у сім'ї талановитих українців.
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18.03.2024 14:45 Відповісти
чому ви вирішили що він українець?
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18.03.2024 19:58 Відповісти
Боже як же класно, який молодець, раніше ж виходить чому в МО такий бардак був? Так там же кирилка тимосренка не було. Хто сумнівався?!!!?
Цікаво це один з тих 5-6 дефективних менеджерів?
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18.03.2024 15:11 Відповісти
рішали хто буде красти на будівництві
не можна просто будувати , треба запиляти схему, щоб на 30 % будувати укріплення, а на 70 маєтки
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18.03.2024 15:32 Відповісти
Варто нагадати, що Кирило Тимошенко украв у солдатів ЗСУ автомобіль, який їм передали американці.
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18.03.2024 15:14 Відповісти
Тепер з https://biz.censor.net/n3384249, пересяде на авіаносець!
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18.03.2024 15:35 Відповісти
Щур "сів" на потоки,і діло пішло...
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18.03.2024 15:25 Відповісти
Здається зебіли волали що будувати фортифікаційні споруди мав Залужний, а не Зебанат.
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18.03.2024 15:31 Відповісти
Таки так.
Але Залужний не згодився носити відкати.
Тому і грошей на оборонні споруди не давали, поки своїх ворюг не порозсаджували на усі потоки.
Так переможемо ? З клінічними ворюгами на чолі....
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19.03.2024 08:48 Відповісти
Щось зовсім не ясно до чого тут Вінницька ,Хмельницька, тернопільська ,Чернівецька вони що прифронтові ? ви робіть там де вони потрібні, чи знову чергове розкраданя коштів ?
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18.03.2024 15:37 Відповісти
В Чернівецькій області укріплення будуються проти кріпаків, щоб в Румунію на свободу не тікали
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18.03.2024 23:08 Відповісти
Не мели хєрні, "гуморист", мля, з Вижницького району вже кілька бригад поїхали будувати укріплення на Схід. Хто вміє читати, прочитав, що ОДА лише ЗАМОВНИКИ робіт, а не БУДУЮТЬТЬСЯ В ЦИХ ОБЛАСТЯХ.
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19.03.2024 11:17 Відповісти
"Это - тебе. Это - мне. Это - опять тебе. Это - обратно тебе.."
Ось для чого було потрібно витрусити з місцевих бюджетів пдфо.
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18.03.2024 15:42 Відповісти
Хочу бути багатим як він.
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18.03.2024 15:56 Відповісти
Хочу працювати у зеленій команді.
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18.03.2024 16:06 Відповісти
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18.03.2024 17:21 Відповісти
А какое отношение имеет безпека до вартості будматеріалів.
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18.03.2024 18:29 Відповісти
Щоб вороги не знали, що вся побудована на 6 млрд лінія оборони - це рів 10 метрів завдовжки, з укріпленими ДСП стінками
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19.03.2024 03:14 Відповісти
Свої пацани, чого там...
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18.03.2024 18:41 Відповісти
А що Котлєті в Закарпаття на оборонну спорудку не перепало?
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18.03.2024 18:53 Відповісти
через окно новенького порше тайкен очень приятно смотреть на лохов которые платят налоги
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18.03.2024 20:06 Відповісти
мародер Тюмошонка Банковий барижить на війні, а Червінський - у тюрмі
73%, ви впевнені що за це голосували? і за дермака, з яйцями по 17, на чолі Зєлєнскага?
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18.03.2024 21:50 Відповісти
І почався деребан. "Успішний", "знаючий" схеми менеджер взявся за добре відпрацьовані схеми.
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18.03.2024 23:29 Відповісти
Ще одно Велике крадівництво, кормушка для Зе- ******.
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19.03.2024 01:34 Відповісти
Тимошенко одягти в робу та надати саму погану лопату, хай до кінця своїх днів копає мерзлу землю. Взагалі, ситуація з цими зеленими дивує. Коли настане час їх покарання? Хотів би до цього дожити.
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19.03.2024 06:06 Відповісти
Запустили щуку в річку оце доб"є залишки армії.
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19.03.2024 06:46 Відповісти
Клінічні зелені ворюги.

Скільки не кажи - халва, халва - в роті солодше не стане.

Скільки не камлай з екрану - перемога, перемога - з такими закінченими бездарями, зрадниками і ворюгами на чолі країни ніякої перемоги не буде.
Чим скоріше це усвідомлять люди, тим краще.
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19.03.2024 08:44 Відповісти
Пустили свиню в огород. Тимошенко без відкатів не працює, Бубочка багатіє.
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19.03.2024 08:51 Відповісти
В обласному центрі наймають людей за 1000 в день , субпідрядникі вже за 500. Бетон вже в 3-4 разі дорожче . І , бинго , "будують фортифікації " станом на зараз теж самі контори , що і на "великом крадивництві" . Ага , баблом **** запахло. Що вони там будувати будуть ХЗ. Все збудовано вже солдатиками, генерал Наев доповідав. Йому якось більше виріться . Вот таке кіно - назва серії друга , актери тіж сами . Зелені тварюки
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19.03.2024 09:02 Відповісти
Своїх не залишають наодинці, дійде черга і до них.
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19.03.2024 09:17 Відповісти
Чому це Найвеличніший і його найчесніший і найталановитіший менеджер, не зважаючи на обурення суспільства, впхали на надважливу ділянку роботи у війську явного корупціонера і хапугу Тимошенка? Чи вважають, що вони вже розправились з неугодними: кого в тюрму, кого подалі від двору і у них розв'язані руки? А може це впевненість, що тут все у них нормально, бо в країні війна і ніхто їм за це нічого не скаже
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19.03.2024 09:27 Відповісти
З міркувань безпеки, безпеки чого? Хіба це таємниця скільки коштує цемент, чи деревина, арматура? Крадівництво почалося, вибачаюсь, поновилося продовження, люди гинуть, а ці тварини крадуть, які тут потрібні коментарі.
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19.03.2024 10:19 Відповісти
Попав цап у огород. Ті кацап? Питання.
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19.03.2024 11:40 Відповісти
А тепер уважно слідкуйте за руками цього бійця невидимого фронту
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19.03.2024 12:54 Відповісти
Гімно завжди випливає
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19.03.2024 17:32 Відповісти
На передок копать окопи прати білизну хлопцям мить машини інші служать а ці істоти гроші заробляють на життях
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19.03.2024 19:08 Відповісти
Чого ж ви чекали від людей які жорстоко придушували Майдан?
Були проти євроінтеграції.
Думали ,що вони в душі стали вже захисниками України,демократії і патріотами?
Януковичі,малороси ніколи не зміняться.Війна це підтвердила і в не перший раз.
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19.03.2024 21:23 Відповісти
Велике крадівництво перекочувало до фронту... Реєстри в прозоро закриті - можна нічого не боятися принаймні поки війна триває
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20.03.2024 00:25 Відповісти

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