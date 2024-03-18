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Новини
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Надходження до Пенсійного фонду від ЄСВ відстають від плану на 8,5 мільярда, – Гетманцев

гетманцев

Надходження до Пенсійного фонду (ПФУ) за підсумками січня-лютого становили 127,2 млрд грн. Це на 5% (на 5,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, проте менше плану.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

За даними голови Комітету, план надходжень від ЄСВ, що є головною статтею доходів ПФУ, не виконано за вказаний період:

  • у частині ЄСВ, що розподіляється на пенсійне страхування – на 9,9% (недобір 7,6 млрд грн);
  • у частині ЄСВ, що розподіляється на соціальне страхування у зв’язку із втратою працездатності – на 15,3% (недобір 0,9 млрд грн).

"Не буду розводити зраду, а скажу прямо як є: це пов’язано із меншими видатками бюджету на оплату праці у січні - лютому через необхідність економії в умовах недонадходження зовнішнього фінансування бюджету", – пояснив Гетманцев.

Він нагадав, що держава є найбільшим платником ЄСВ, у тому числі із зарплат бюджетників і грошового забезпечення військовослужбовців.

Голова Комітету додав, що з тих же причин трансферт з державного бюджету Пенсійному фонду у січні-лютому був меншим на 7,2% (на 3 млрд грн), ніж рік тому.

"У березні-квітні ситуація із бюджетними видатками на оплату працю і пенсійне забезпечення вирівняється, що підтримає доходи ПФУ", – запевнив депутат.

Водночас Гетманцев наголосив, що просідання доходів Пенсійного фонду на початку року не вплинуло не індексацію пенсій на 8% з 1 березня цього року: оновлені пенсії для 10 млн українських пенсіонерів за березень будуть виплачені вчасно і в повному обсязі.

Читайте також: Індексація пенсій: У Пенсійному фонді розповіли, хто отримає збільшені виплати

Як повідомлялося, з 1 березня в Україні відбулася індексація пенсійних виплат для понад 10 млн українців. В середньому підвищення становитиме 322 грн, а середній розмір пенсії зросте до 5717 грн.

За оцінками Мінсоцполітики, видатки на виплати пенсій після їх індексації з 1 березня 2024 року зростуть у середньому на 3 мільярди гривень на місяць.

Автор: 

пенсіонери (433) Пенсійний фонд (417) пенсія (693) Гетманцев Данило (499)


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Топ коментарі
+13
ну надо же. а может это потому, что с вашей мобилизацией работодатели просто перестали официально оформлять работников? так как за официально оформленным придет тут же тцк - и ищи нового работника. кучу народу предприятия специально поувольняли, но те продолжают работать, просто уже неофициально. особенно если хороший специалист, которого тяжело заменить, любой коммерсант предпочтет его сберечь, абы бешенные военкомы не забрали.
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18.03.2024 15:14 Відповісти
+10
Нам потрібно підняти пенсійний вік поліцейськими та військовослужовцям які у мирний час вийшли на пенсію раніше за інших громадян, нехай повертаються на поботу і доправцьовують до 60 років чим вони так у мирний час перетрудились, у з якого ми повіинні їх утримувати, та ще й працювати на їхні чиельні пільги та безкоштовні квартири?
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18.03.2024 15:29 Відповісти
+6
Скоротити надмірні пенсії під час війни не пробував?
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18.03.2024 15:16 Відповісти
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ну надо же. а может это потому, что с вашей мобилизацией работодатели просто перестали официально оформлять работников? так как за официально оформленным придет тут же тцк - и ищи нового работника. кучу народу предприятия специально поувольняли, но те продолжают работать, просто уже неофициально. особенно если хороший специалист, которого тяжело заменить, любой коммерсант предпочтет его сберечь, абы бешенные военкомы не забрали.
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18.03.2024 15:14 Відповісти
В точку!)
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18.03.2024 15:26 Відповісти
в дірку!
усі гроші в дірку...
Гетьманцев не тих гусаків щипає....
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18.03.2024 18:42 Відповісти
Скоротити надмірні пенсії під час війни не пробував?
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18.03.2024 15:16 Відповісти
Да! Це просто народ і країни Заходу не вспівають заробляти гроші на нашіх пенсіонерів з максимальними пенсіями. Пенсія в Германії Меркель менша, ніж у них!
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18.03.2024 15:50 Відповісти
"неконституційно"... собі премії зрізати! от там "той Коболєв".... ото все він...
Жулька не дасть спи%діти...
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18.03.2024 18:44 Відповісти
треба терміново підняти акцизи, податки, та покошмарити пару "жирних" компаній.
чи вже, "жирних" не залишилось. 5-6 менеджерів, всі окупували?
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18.03.2024 15:17 Відповісти
Є-фективних чіпати не мож, хто ж як не вони, "на своїх плечах"....
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18.03.2024 18:46 Відповісти
Хм, они хотят чтоб я им налоги из Европы платил?))) ну-ну пусть ждут. Я последнее время отправляю товары, а не деньги. Теперь буду присылать только гривас и товары.
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18.03.2024 15:20 Відповісти
Так збільшить пенсії суддям, прокурорам та іншим своїм друзям…

Що ти Гетьманцев тут українцям лапшу вішаешь?! Думаешь, що ти умнішій усіх?

Ні, курва. Твій час ще Приде. Усі ходи записані.
Війна все не спише.
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18.03.2024 15:26 Відповісти
ну так шо тепер? терпи, це робота
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18.03.2024 15:28 Відповісти
Нам потрібно підняти пенсійний вік поліцейськими та військовослужовцям які у мирний час вийшли на пенсію раніше за інших громадян, нехай повертаються на поботу і доправцьовують до 60 років чим вони так у мирний час перетрудились, у з якого ми повіинні їх утримувати, та ще й працювати на їхні чиельні пільги та безкоштовні квартири?
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18.03.2024 15:29 Відповісти
посмотрел бы я на тебя например на месте следователя "не перетруженного" после 20 лет выездов на убийства в любое время суток, дежурств, безсонных ночей и сплошной нервотрепки. там кукуха уезжает напрочь. из за психологической нагрузки и необходимости пахать по 18 часов в сутки, очень многие быстро присаживаются на амфетамины. а тебе еще до 60 подавай.
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18.03.2024 15:54 Відповісти
У следователя, что ненормированый рабочий день? - Впервые слышу!
Пусть пашет по 8 часов, кто ему доктор
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18.03.2024 15:59 Відповісти
ты прикинь. ненормированный. надо же, какое открытие сделал.
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18.03.2024 18:39 Відповісти
пан "слєдак", а ти знаеш, що зараз звичайна продавчиня цілодобового маркету працює так само ненормовано..
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18.03.2024 18:48 Відповісти
Ага, особливо в селі, там коли якийсь пяничка вкраде велосипеда то безсонні ночі в слідчого.
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18.03.2024 16:15 Відповісти
например когда тебя подрывают на убийство в 2 часа ночи. ты 8 часов на морозяке офформляешь осмотр места преступления, изымаешь вещьдоки, делаешь предварительные допросы. потом едешь на базу. назначаешь экспертизы, оформляешь задержание. хо пля, а тут уже 8 вечера. приходишь домой в 9, а тебе через пол-часа звонят и говорят : у нас еще убийство. и ты опять едешь. оп, и вторая ночь без сна. прируливаешь на базу, а через 10 часов задержание первого бандоса кончается. и тебе надо ему подозрение вручить и в суд документы подать, что б его под стражу успели взять. а тут тебе областное начальство наяривает каждые 20 минут и спрашивает "хде справка по убийству"? и у тебя от недосыпа и нервного напряжения начинает ехать кукуха. а потом через недельку, ты едешь откапывать труп младенца, которого родители прикапали на огороде пол-года назад. и вот в таком тэмпе 25 лет до пенсии. давай еще расскажи, как это легко
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18.03.2024 18:38 Відповісти
гадаю МНС-ники мають вам позаздрити
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18.03.2024 18:50 Відповісти
Друже, я анестезіолог-реаніматолог, теж в 2 ночі можуть викликати на операцію яка може тривати до 10... І т.д. так чому лікарі не отримують такі ж пенсії? Чому працюють до 65?🤡🤡🤡
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18.03.2024 19:34 Відповісти
Наприклад залізничника підіймають у 2 години ночі і він працює на коліях з киркою та молотом по морозі. Чим він краще або гірше за тебе, а на пенсію йде за визначеним віком на загальних умовах.
Не потрібно тут розказувати хто краще, а хто ні.
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18.03.2024 19:48 Відповісти
та ти шо??! гм....слідчих -трудяг не бачив,а от інших подібних пенсіонерів (прокурори,судді,обеповці ,чекісти тощо) доводилося....милий чуваче,в них кукуха їхала тільки від хабарів та безкарності в цьому ділі...ну а про розкриття злочинів та % вироків по злочинах...таке враження,що ти іншопланетянин,чуваче з літаючої тарілки-дивану!
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18.03.2024 16:19 Відповісти
Усі слідчі захищають владу, тому й пенсії у них вищі та на пенсію йдуть раніше. Все як у прокуратурі та поліції.
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18.03.2024 20:12 Відповісти
"держава є найбільшим платником ЄСВ" - це трохи неправда... вона є хіба перерозподілювачем коштів, що надходять до бюджету від платників податків та донорів... або друкарського верстату...
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18.03.2024 15:41 Відповісти
А ось коли був час НУЛЬОВОГО РОЗМИТНЕННЯ , то за завезені авто платили 10% стоімості авто до Пенсійного фонду. І велика сумма поступила.

а зараз заробляють митники і перші лиця кабминуі опи .

гетьманцева і Найема на гиляку ЗА ЩКОДУ УКРАЇНЦЯМ .

звернить увагу- вони неетничні українці їздять на дорогих авто . Це все що треба знати про зелену владу
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18.03.2024 15:51 Відповісти
Ну адекватне керівництво б перевело державу в режим економії і якщо вже порушуються конституція і права частини суспільства то чому це не зробити в плані обмеження максимальної пенсії...
та скасовувати пенсії тим хто залишився на окупованих територіях і по соцемережах відкрито підтримує орків... це нонсенс платити пенсії таким пенсіонерам...
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18.03.2024 15:53 Відповісти
Та і взагалі реально платити величезні пенсії чиновникам та іншому держсектору, які нічого не принесли в минулому нашій економіці... і щей в умовах такої війни і проблем із економікою та наповненням бюджету це якись абсурд... Тим більше якщо конституція уже порушуюється щодо частини суспільства то чим інша частина є краща при суспільній необхідності...
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18.03.2024 15:59 Відповісти
У суддів-хабарників на пенсії в 100 т/міс,не цікавився,як можна поповнити ПенсФонд?
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18.03.2024 16:14 Відповісти
Идиот, Какой план? От этой фразы воняет азаровщиной и некомпетентностью.

Он что размещает на производство заказы?

Правильная фраза статистически бюджет из за войны, мобилизации, сокращения бизнеса, инфляции и т .д. получил меньше
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18.03.2024 16:22 Відповісти
Ще декільки киівських хлопчиків не отримають вчасно свої Лаборджині.
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18.03.2024 16:28 Відповісти
Народний депутат від партії "Слуга народу" https://novyny.live/tag/daniil-getmantsev Данило Гетманцев задекларував загалом 734 068 грн власних доходів. Окрім того, проживає депутат в величезному будинку на 269 квадратних метрів у Київській області.
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18.03.2024 16:46 Відповісти
Можна ще перестати пи....здити гроші. Такий варіант гетманцев не розглядав?
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18.03.2024 16:51 Відповісти
можна общипати гетьманцева і шісьтьох д ефективних менеджерів
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18.03.2024 18:12 Відповісти
Не справляєшся - вали нах... І забери з собою всю зелену кумпанію. Прийдуть ті, хто зможе. Але ж вас бл..дей від корита не відірвеш.
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18.03.2024 18:48 Відповісти
Ова. Вбиходить не працює теза, менше годувати і більше доїти- призведе до підвищення доходів.
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18.03.2024 18:55 Відповісти
ФОПи платять по-квартально. От квартал закінчиться - буде первиконання плану і фіскальна "перемога".
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19.03.2024 00:09 Відповісти
маєте власне рацію
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19.03.2024 19:35 Відповісти
Я б навіть на такі дрібниці і уваги б не звертав, плюс мінус від норми то не трагедія
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19.03.2024 13:35 Відповісти
Добре, що є взагалі хоч якісь надходження. Те, що вони трішки менше від запланованих - це очікувано.
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20.03.2024 11:00 Відповісти

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