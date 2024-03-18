Киян попередили про ремонт ескалатору на станції метро "Шулявська". Роботи триватимуть два місяці

Завтра, 19 березня, на станції метро "Шулявська" в Києві розпочнуть капітальний ремонт ескалатора №1. Роботи триватимуть орієнтовно до 14 травня.

Як нагадали в КП "Київський метрополітен", минулого року на станції метро "Шулявська" відремонтували два ескалатори, що сполучають касову залу та проміжний вестибюль.

Відзавтра розпочнуть ремонтувати третій останній ескалатор верхнього нахилу.

Як нагадує підприємство, минулого разу обладнання цієї станції капітально ремонтували у 2010 році.

Також триває капітальний почерговий ремонт усіх ескалаторів станції "Палац спорту", який заплановано завершити у травні цього року.

Відповідно до технологічних процесів, планові капітальні ремонти ескалаторів метро політену проводять орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу в 150 тис. км. У межах цих робіт ескалатор повністю розбирають, проводять заміну зношених запчастин та інші необхідні роботи.