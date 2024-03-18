Гривня продовжує рекордно падати: Нацбанк встановив курс долара на вівторок
Курс гривні оновив історичний мінімум щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 19 березня, на рівні 38,9844 грн/$.
Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано минулої п'ятниці – 38,7998 грн/$.
Водночас курс гривні до євро також оновив історичний мінімум, опустившись до 42,4470 грн за євро. Попереднє мінімальне значення було зафіксовано 14 березня, коли курс опускався до 42,4183 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Чим військові відмінні від інших громадян ? Чи вони в іншій країні живуть ?
Ви справді думаєш, що там сотні тисяч ЗП отримують ??
Дивіться, нічого не сталось!" - Зеленський.
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
Хто зрадник у реалі взнаємо після війни. Медведчук точно. Ківу вже хтось ліквідував. Бородатий з Херсон. СБУ вже сидить, але якось мутно. Далі буде.
Наша економіка при овочеві особливо була тісно пов'язана з рашкою. Відповідно, після Майдану і початку війни з захоплення Криму і індустріальної частини Донбасу, наші економічні справи пішли вниз. Суттєво. В одну мить. Наздогнати вдалось за рахунок асоціації з ЄС і нових ринків збуту. До 2019 все було в межах норми. Але вкраїнчикам, як і коцапам, кортіло повторіть. І от, новий обранець вирішив, не варто кидати гроші на оборону, на ЗСУ, якісь дурні програми потужної артилерії, реформи там всякі, які втомили вкраїнські уми, тощо. Він, базуючись на волевиявленні 73 % розумак, вирішив говорити з коцапами мовою кварталівської культури, піснею , пляскою і іншою фігнею. Знову почалось єднання і кордони посунулись. А щоб єднатись було краще, він ніколи не обвинувачував русню у її злочинах, крадькома називаючи супостата "та сторона". Тим часом *****, який на наше нещастя значно переважає розумішком всі оці 73 % , вирішив не чекати наступної революції проти дебіла і пішов війною. Кордони то відкрити. Наший ідіот попри галас заходу про напад тримав всі війська на базах і ніяк не готувався, закликаючи смажити шашлики всіх, окрім харковчан- їм він спокою не обіцяв . Тому зустріли ми ворога з гаслом -заходь і бери все що забажаєш. Ви же тожа люді.
Даєш другий срок...?!)))
https://www.youtube.com/watch?v=Q5fSsGOvELc
а зебіли ще хочуть її продлєвать