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Новини
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Гривня продовжує рекордно падати: Нацбанк встановив курс долара на вівторок

доллар

Курс гривні оновив історичний мінімум щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 19 березня, на рівні 38,9844 грн/$.

Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано минулої п'ятниці – 38,7998 грн/$.

Курс гривні на 19 березня оновив історичний мінімум щодо долара США.

Водночас курс гривні до євро також оновив історичний мінімум, опустившись до 42,4470 грн за євро. Попереднє мінімальне значення було зафіксовано 14 березня, коли курс опускався до 42,4183 грн за євро.

Курс гривні на 19 березня оновив історичний мінімум щодо євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2214) гривня (1574) курс (1531) НБУ (9356) обмін валюти (731)


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Топ коментарі
+36
Вітаю зебілів з черговим здобутком.
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18.03.2024 16:05 Відповісти
+31
Згадала пророцтва зебубонного - нам казали при зеленському буде війна, буде долар по 40
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18.03.2024 16:11 Відповісти
+23
"Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде хаос, буде війна...
Дивіться, нічого не сталось!" - Зеленський.

https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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18.03.2024 16:19 Відповісти
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Вітаю зебілів з черговим здобутком.
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18.03.2024 16:05 Відповісти
в країні війна, було б дуже дивно, якби долар був стабільний, тоді можна було б припустити, що ми в рашкє...
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18.03.2024 16:09 Відповісти
Згадала пророцтва зебубонного - нам казали при зеленському буде війна, буде долар по 40
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18.03.2024 16:11 Відповісти
На базарі продаж по 39
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18.03.2024 16:17 Відповісти
військові всі обналічують в долари. не бкчив жожного війьскового хто не переводив моментально свою ЗП у долари
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18.03.2024 16:18 Відповісти
Практично але непатріотично
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18.03.2024 17:05 Відповісти
Хоспаді ... Це аби що ляпнути ?? Сам придумав, чи хтось підказав ??

Чим військові відмінні від інших громадян ? Чи вони в іншій країні живуть ?

Ви справді думаєш, що там сотні тисяч ЗП отримують ??
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18.03.2024 17:51 Відповісти
Він казав 45, так що ще трохи лишилось
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18.03.2024 16:21 Відповісти
Якщо американці виберуть Трампа то страшно і згадувати за гривню.
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18.03.2024 16:22 Відповісти
Це не тільки і не скільки від Трампа залежить.
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18.03.2024 17:52 Відповісти
"Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде хаос, буде війна...
Дивіться, нічого не сталось!" - Зеленський.

https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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18.03.2024 16:19 Відповісти
Наступне питання - а чого в країні війна?
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18.03.2024 17:52 Відповісти
Путіноіди напали ! Нє ??
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18.03.2024 17:53 Відповісти
Що, дійсно напали? А я чогось пам'ятаю, що вони на парад їхали з парадною формою. А хто ж їм парад обіцяв?
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18.03.2024 18:00 Відповісти
А хто ?
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18.03.2024 19:28 Відповісти
Єрмак !
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18.03.2024 20:00 Відповісти
Ага, свічку тримали ??

Хто зрадник у реалі взнаємо після війни. Медведчук точно. Ківу вже хтось ліквідував. Бородатий з Херсон. СБУ вже сидить, але якось мутно. Далі буде.
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19.03.2024 19:09 Відповісти
А що ж ти писало,однодурове,коли доллар з 8 перейшов на 25?тьотю ксеню?От треба бути зовсім якимось зацикленим,щоб винити хоч когось зараз в Україні-в падінні гривні.Ці однодурові-ну просто якесь гівно...
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18.03.2024 18:24 Відповісти
Ти зовсім тупкуватий ?
Наша економіка при овочеві особливо була тісно пов'язана з рашкою. Відповідно, після Майдану і початку війни з захоплення Криму і індустріальної частини Донбасу, наші економічні справи пішли вниз. Суттєво. В одну мить. Наздогнати вдалось за рахунок асоціації з ЄС і нових ринків збуту. До 2019 все було в межах норми. Але вкраїнчикам, як і коцапам, кортіло повторіть. І от, новий обранець вирішив, не варто кидати гроші на оборону, на ЗСУ, якісь дурні програми потужної артилерії, реформи там всякі, які втомили вкраїнські уми, тощо. Він, базуючись на волевиявленні 73 % розумак, вирішив говорити з коцапами мовою кварталівської культури, піснею , пляскою і іншою фігнею. Знову почалось єднання і кордони посунулись. А щоб єднатись було краще, він ніколи не обвинувачував русню у її злочинах, крадькома називаючи супостата "та сторона". Тим часом *****, який на наше нещастя значно переважає розумішком всі оці 73 % , вирішив не чекати наступної революції проти дебіла і пішов війною. Кордони то відкрити. Наший ідіот попри галас заходу про напад тримав всі війська на базах і ніяк не готувався, закликаючи смажити шашлики всіх, окрім харковчан- їм він спокою не обіцяв . Тому зустріли ми ворога з гаслом -заходь і бери все що забажаєш. Ви же тожа люді.
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18.03.2024 18:46 Відповісти
-"хуже уже не булет"...
Даєш другий срок...?!)))
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18.03.2024 16:09 Відповісти
А зебілам все веселуха ...

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18.03.2024 16:23 Відповісти
про курс докладніше. Кому і коли обіцяв курс 10?
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18.03.2024 16:34 Відповісти
проте Саган "гонит"
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18.03.2024 16:57 Відповісти
твоя брехня це правда? Надай докази. щоо ПО обіцяв курс 10
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18.03.2024 17:22 Відповісти
ну якого ти ..издиш?курс по 10?за декілька днів ато?про ліпецьку фабрику чого не написало,опудало?
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18.03.2024 16:55 Відповісти
🔺 ПОРОШЕНКО озвучив те, що ВСІ БОЯЛИСЬ СКАЗАТИ! Без членства в НАТО ВІЙНА НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ

https://www.youtube.com/watch?v=Q5fSsGOvELc
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18.03.2024 19:49 Відповісти
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18.03.2024 16:23 Відповісти
Це ж інфляція. Треба суддям і прокурорам зарплату терміново піднімати, щоб не брали хабарі.
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18.03.2024 17:08 Відповісти
Ещё не вечер... ещё не вечер,..а там гляди уж 45 ... !!
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18.03.2024 17:11 Відповісти
Та покажіть гривні той марафон, вона мабуть не знає, що в нас все фокей, що Володя дуже старається і все зробив для блага наріду, для того, щоб тут був рай.
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18.03.2024 18:35 Відповісти
А скажи про этот курс любому из отары-73% - абсолютное большинство истерично завизжит : " А при чем тут Зеленский? Это все Парашенко!". Неизлечимые , однако.
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18.03.2024 19:10 Відповісти
зелені мародери ...
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18.03.2024 20:55 Відповісти
..а як же 36,6?
а зебіли ще хочуть її продлєвать
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18.03.2024 21:40 Відповісти
все прогнозовано, як тільки штати перестали кожного місяця давати гранти в 1.4 млрд так гривня і почала своє подіння. Зебіли були впевнені що то великій Зе курс тримає...
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18.03.2024 22:08 Відповісти
Нарешті сагана під шконкою.
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18.03.2024 23:18 Відповісти
Чому вони його, не фіксують, я розумію що вони не можуть його, вічно, тримати. Але ж вони хочуть щоб люди тримали кошти на депозитах, як люди можуть тримати кошти на депозитах якщо гривня до долара за останні три місяці обезцінилася на 7% , це не один депозит не покриє. Щас зразу і інфляція попре в верх бо закордонні товари виростуть потім наші. І якщо гривня так і далі буде обезцінюватися , то люди перестануть купувати гривневі овдп , і відкривати депозити в гривні. Вони начнуть переводити заощадження в долари.
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18.03.2024 23:30 Відповісти
Казали буде війна, буде долар по 45, дивіться нічого цього немає. Найшашличніший.
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19.03.2024 14:58 Відповісти
Ця новина - щоб заробити на оленях, які не знають, що з дня на день має надійти транш 5 млрд євро. Цікаво, що про це нема ніяких публікацій від жодного "експерда". Тобто наші медіа працюють проти народу і на користь спекулянтів.
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20.03.2024 15:10 Відповісти

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