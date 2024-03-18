Гривня продовжує рекордно падати: Нацбанк встановив курс долара на вівторок

Курс гривні оновив історичний мінімум щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 19 березня, на рівні 38,9844 грн/$.

Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано минулої п'ятниці – 38,7998 грн/$.

Водночас курс гривні до євро також оновив історичний мінімум, опустившись до 42,4470 грн за євро. Попереднє мінімальне значення було зафіксовано 14 березня, коли курс опускався до 42,4183 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.