Тарифи на зберігання газу в Україні заморозили ще на рік, – "Нафтогаз"
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), продовжила дію чинних тарифів на послуги зберігання газу в українських сховищах до 1 квітня 2025 року.
Це рішення покликане збільшити обсяг газу, який іноземні енергетичні компанії зберігають в українських ПСГ, повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".
Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов нагадав, що минулого року міжнародні трейдери закачали на зберігання в українські сховища 2,5 млрд кубометрів газу.
"Для нас зараз дуже важливо зберегти їхню довіру та залучити інші компанії, які минулого року не наважились на відповідний крок. Тарифна політика – важливий фактор, що показує нашу привабливість та стабільність. Попри те, що сезон закачування газу ще не розпочався, вже є компанії, які передають на зберігання своє паливо в українські ПСГ", – додав Чернишов.
Крім того, "Укртрансгаз" (управляє українськими ПСГ) також пропонує партнерам можливість зберігання газу у режимі "митний склад".
"Понад 160 іноземних енергокомпаній з 32 країн світу використовують наші ПСГ для зберігання газу в режимі "митний склад". Активно готуємося до сезону закачування, аби як українські, так і іноземні компанії безперешкодно могли закачувати значні об’єми газу до наших сховищ", – зазначив очільник "Укртрансгазу" Роман Малютін.
Як повідомлялося, востаннє тарифи "Укртрансгазу" на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в українських сховищах переглядалися влітку 2022 року.
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