"Дунайське пароплавство" запровадить єдиний тариф на доставку товарів до річкових портів Європи

"Українське Дунайське пароплавство" надаватиме послугу комплексного перевезення вантажів за єдиним тарифом для європейських річкових портів.

У компанії зазначили, що учасникам ринку, які оперують невеликими обсягами вантажу, іноді простіше віддати перевагу автомобільним перевезенням, оскільки стикування різних складових логістичного ланцюга – непростий процес, пов'язаний із певними ризиками, йдеться в повідомленні УДП..

"Ми повертаємо таких клієнтів на ріку. Замість фрахту з точки завантаження до точки розвантаження починаємо пропонувати комплексну послугу за єдиним тарифом, в яку вже включені всі складові логістичного ланцюгу", – пояснили в УДП.

Як зазначив заступник генерального директора УДП Владислав Белах, у компанії є успішний досвід роботи на основі комплексної послуги – доставка зернових із автотранспорту в українському порту на велике морське судно в Констанці.

"Цього року розширюємо програму на річкові порти європейських країн: забезпечуємо клієнту як фрахт, та і перевалку різних видів вантажів (зернові, контейнери, метал тощо). Уже досягнуті домовленості з портами Угорщини, працюємо з австрійськими та сербськими колегами, створюємо партнерську стивідорну мережу. Є перші клієнти. Поки що йдеться по європейську аграрну продукцію, проте тривають консультації щодо інших видів продукції", – розповів Белах.

За його словами, обсяги перевезень поступово зростають – у березні до максимальної позначки за останній рік зростуть поставки залізо-рудної сировини, знову стають актуальними великі контракти з перевезення вугілля для теплових електростанцій.

"Потенціал дунайської вантажної бази величезний, але в період рекордно високих ставок 2022-2023 років традиційна група клієнтів була вимушена переорієнтуватись на інші види транспорту, бо не витримувала конкуренції з аграріями, які були готові на будь-яку ставку, аби вивезти врожай. Сьогодні ми повертаємо наших клієнтів з автотранспорту, залізниці на ріку", – підсумував Белах.