Блокада кордону з Польщею: Термін доставки швидкопсувних товарів зріс на 7 діб

Через дії протестувальників поблизу пунктів пропуску через польсько-український кордон очікувані терміни доставки вантажів збільшились на 11 діб затримки для товарів не харчової групи та на 2-7 діб для товарів продовольчої групи, у тому числі швидкопсувних.

При цьому дії протестувальників впливають на діяльність як експортерів, так і імпортерів товарів в Україну, повідомляє Європейська бізнес асоціація (ЄБА).

Зокрема, серед компаній, що повідомляють про вплив страйків на їхню роботу, 66% ведуть експортну діяльність та 91% – імпортну.

"Товари, які перевозяться вантажними автомобілями, часто мають обмежений термін придатності, тож будь-який простій призводить до значних фінансових втрат. За розрахунками Асоціації, загальна сума збитків з початку страйків у перерахунку на одну компанію в середньому складає майже 700 тис. євро", – зазначається у повідомленні.

Крім цього, 98% опитаних Асоціацією компаній повідомляють про зростання цін на послуги транспортування.

ЄБА зазначає, що на строки доставки товарів окрім страйків з польського боку, впливають і місцеві українські перевізники, які останнім часом вони блокують вантажі, що ввозяться в Україну з Польщі.

"Зважаючи на домовленості забезпечити безперешкодний рух для швидкопсувних товарів, бізнес спільнота наголошує на важливості недопущення повторення блокування вантажівок з такою продукцією", – наголосили у ЄБА.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів. Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

Раніше, з листопада 2023 року, пункти пропуску на українсько-польському кордоні блокували польські перевізники.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники на кілька годин вже обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів на низці пунктів пропуску через кордон в обидвох напрямках.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу