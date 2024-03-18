Яхта Медведчука: АРМА вперше оголосила про початок продажу арештованого активу за кордоном

Вперше в історії України та практиці Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошено про початок реалізації арештованого активу за кордоном – яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance.

Засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору організатора торгів призначене на 20 березня, повідомляє пресслужба АРМА.

"Ми вже отримуємо заявки від світових аукціонних будинків. Переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж цього коштовного лоту і увійде в історію як союзник у перемозі над злом. А той хто придбає яхту Медведчука – нанесе політичний удар путінському режиму і увійде в історію світу. Кошти від продажу яхти підуть на обороноздатність України", – зазначила голова Нацагентства Олена Дума.

Водночас в ефірі телемарафону вона зауважила, що строк арешту яхти спливає у травні, але АРМА вживає заходів, що вона не повернулася до колишнього власника.

"Це могли б бути втрачені можливості реалізувати такий дороговартісний актив. Це означає, що в травні або при знятті арешту така яхта могла би повернутися до власника Медведчука. Але Агентство вжило всіх можливих заходів, тому я заспокою всіх: цього не станеться. І ми з нетерпінням також очікуємо додаткових заході появи прізвища Медведчука в санкційному списку 14-го Євросоюзу", – розповіла Олена Дума.

Вона також уточнила, що мінімальна суму продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцнили судно.

Журналісти ТСН також стверджують, що на яхті досі працює капітан та команда, яких фінансують структури Медведчука. Вони перешкоджали огляду судна, а частковий доступ до нього журналісти та представники АРМА отримали лише після втручання місцевих правоохоронців.

Читайте також: Кабмін розблокував продаж арештованої яхти Медвечука вартістю 200 мільйонів євро

Як повідомлялося, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.