Оператори ГТС України та Молдови запропонують спільний тариф на транспортування газу

Делегація "Оператора ГТС України" провела робочу зустріч із представниками оператора ГТС Молдови Vestmoldtransgaz (VMTG) та Міністерством енергетики Молдови з метою створення спільного продукту для надання послуг замовникам.

Про це йдеться в повідомленні "Оператора ГТС України".

"Одне з основних питань зустрічі – розвиток Трансбалканського напрямку, зокрема, створення спільного продукту для надання послуг замовникам. Такий продукт сприятиме збільшенню використання потужностей ГТС України та Республіки Молдова, росту обсягів закачування до ПСГ України та подальшому транспортуванню до країн Центральної Європи", – сказано в повідомленні.

Про компанії

"Оператор ГТС України" та VMTG – члени ініціативи Вертикальний коридор, яка об'єднує операторів ГТС та СПГ-терміналів Південної, Центральної та Східної Європи.

У рамках проєкту українська сторона пропонує не лише доступ до транзитних потужностей, але можливість зберігати газ в українських ПСГ, балансуючи попит європейських споживачів.