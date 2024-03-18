Кабмін розширить перелік категорій переселенців, які зможуть отримувати допомогу

Кабінет Міністрів України напрацьовує розширення переліку категорій внутрішньо переміщених осіб, які зможуть отримувати держдопомогу. Так, уже розроблені пропозиції змін до постанови, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання ВПО.

Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Хто зможе отримувати виплати

Зокрема, пропонується включити до категорій ВПО, які мають право на такі виплати:

дітей, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, тимчасово влаштованих у сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;

тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім’ї не більше 9 444 грн:

осіб передпенсійного віку;

осіб з інвалідністю III групи;

людей, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

осіб, у складі сім'ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що з 1 березня умови отримання виплат для ВПО зміняться.

"З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО. Виплати будуть продовжені ще на 6 місяців для ВПО з числа пенсіонерів, для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", – пояснив Шмигаль.

За його словами, загалом держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 млн ВПО. Зараз їх отримують близько 2,5 млн осіб.