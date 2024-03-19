Імпорт української агропродукції до Польщі не впливає на зниження цін на зерно, – IPF

Твердження про те, що імпорт української агропродукції до Польщі є вирішальним фактором, який впливає на становище польських фермерів, не відповідає дійсності.

Про це йдеться в аналітичному дослідженні, проведеному експертами незалежного Інституту публічних фінансів (IPF) у Польщі, передає Укрінформ.

Експерти проаналізували правдивість тверджень, що найчастіше озвучуються під час "зернової кризи" і протестів у Польщі.

Отримані ними дані засвідчують, що ввезення зернових з України суттєво не впливає на зменшення цін на зерно в Польщі й тим більше – на ситуацію з цінами в ЄС.

Хибним також є твердження, що частина зерна імпортується з України у Польщу через інші країни, зокрема Литву.

Аналітики спростували й поширену в Польщі думку, що ембарго на імпорт з України може суттєво вплинути на стабільність цін на сільськогосподарському ринку.

Експерти IPF наголошують, що ембарго не має значного впливу на ціни в масштабі країни, особливо в умовах єдиного аграрного ринку ЄС, оскільки ціни залежать від багатьох факторів, у тому числі від ситуації у світі.

В IPF наголошують, що імпорт з України не є основною причиною економічних труднощів польських аграріїв. Як підкреслюється, торговельний баланс з Україною щодо сільськогосподарських продуктів є від’ємним, але це не стосується всіх продуктів. Зокрема, є сектори, де Польща має позитивне торговельне сальдо з Україною, наприклад м'ясо-молочна промисловість.

З іншого боку, повне ембарго на продукти з України не змінить внутрішньої ситуації на ринку, оскільки домінуючу роль відіграють ціни на світових ринках.

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Експерти IPF наголошують, що у польських протестувальників найпопулярнішими були дві тези: заборонити імпорт агропродукції з України й відмовитися від Європейського зеленого курсу. Водночас мало хто озвучував тезу про низьку прибутковість вирощування агрокультур.

В IPF звертають увагу, що торговельне сальдо Польщі у відносинах з Україною загалом є додатним і в 2023 році становило 31,4 млрд злотих (понад 8 млрд євро). У контексті імпорту частка України становить лише 1,2%.

Щодо агропродукції – негативне сальдо для Польщі спостерігається у ввезенні зерна, насіння та певних видів фруктів. Натомість позитивне сальдо Польща має щодо експорту в Україну м'яса, риби, молокопродуктів, кави, чаю, приправ тощо.

Експерти звертають увагу на те, що в 2023 році у Польщу імпортовано лише 1 млн тонн зерна з України, що з огляду на польське виробництво зерна на рівні 35,2 млн тонн "не може бути чинником, який значно впливає на падіння ціни".

Наголошується, що не підтверджуються і побоювання фермерів, що частина українського зерна потрапляє до Польщі через Литву, оскільки його імпорт з цієї країни за останні роки систематично падає: з 90 тонн у 2017 році до 24,9 тонн у 2023 році.

Водночас автори дослідження звертають увагу на те, чи не призведе повне ембарго на продукти з України до відповідної реакції з боку української влади і, як наслідок, до втрати ринків збуту тваринницької продукції, в тому числі молочної, м'ясної, напівфабрикатів. У такому випадку також треба брати до уваги наслідки порушення Польщею міжнародних договорів, торговельної політики ЄС з третіми країнами та правил СОТ.