Україна зможе отримати перші прибутки від заморожених активів Росії вже в липні. ЄС підготував законопроєкт

Європейський союз підготував проєкт закону, згідно з яким Україна зможе почати отримувати прибуток від заморожених російських суверенних активів уже в липні цього року.

Як пише Bloomberg, законопроєктом передбачено запровадження податку на непередбачені витрати на прибуток, отриманий від російських коштів, "з метою використання приблизно 3 млрд євро на рік для фінансування постачання зброї Україні та стимулювання її оборонної промисловості", передає Інтерфакс-Україна.

Агентство зазначає, що, згідно із законопроєктом, частка від доходів, отриманих від 15 лютого, перераховуватиметься ЄС двічі на рік, доки не будуть зняті санкції щодо Росії.

Спочатку кошти будуть виділені Європейському фонду миру, який оплачує постачання зброї Києву, та Фонду підтримки України.

Частина прибутку залишиться у центральних депозитаріїв цінних паперів, щоб покрити витрати на управління активами і "впоратися з будь-якими ризиками, включно з можливими заходами у відповідь з боку Росії".

Bloomberg нагадує, що адміністрація президента США Джо Байдена "підштовхує союзників по G7 до негайного арешту заморожених активів і хоче побачити прогрес до червневого саміту лідерів".

Проте кілька європейських країн, включно з Німеччиною та Францією, а також Європейським центральним банком, "не виявляють готовності", пише агентство.

Раніше виданя Financial Times писало, що Європейська Комісія хоче прискорити затвердження механізму, який дозволить використовувати прибутки від заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш обсягом 2-3 млрд євро.

Співрозмовники видання стверджували, що Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear російських активів (їхня вартість оцінюється у 190 млрд євро), починаючи з лютого цього року.

Як використовуватимуть прибутки від заморожених російських активів?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році