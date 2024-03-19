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Євросоюз запровадить блокуюче мито на зерно з Росії та Білорусі, – FT

зерно

Європейський Союз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів та деякі країни-члени – це буде першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення в Україну.

Як пише Financial Times, за словами співрозмовників видання, знайомих з планами, найближчими днями Європейська Комісія оголосить про мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі, передає Європейська правда.

За словами джерел, це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що знищить попит.

Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

У 2023 році імпорт з Росії зернових, олійних культур та їхніх похідних сягнув рекордних 4 млн тонн, що становить 1% від загального споживання в ЄС.

Євросоюз виробляє понад 300 млн тонн зернових та олійних культур на рік і є нетто-експортером перших, тому не має потреби в російському та білоруському імпорті.

Представник ЄС зазначив, що ціни на зернові перебувають на чотирирічному мінімумі, тоді як Росія є "дуже конкурентоспроможною на зернових ринках і чинить значний тиск".

Мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ. Росія може вжити заходи у відповідь, але вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, і багато європейських компаній у цьому секторі пішли з країни за останні роки.

Раніше повідомлялося, що Латвія остаточно заборонила ввезення зерна та овочів з Росії.

Автор: 

Білорусь (1590) зерно (1883) мито (840) росія (14437) Євросоюз (5211) зернові (1156)


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