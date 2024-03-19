Латвія пропонує включити марганцеву руду та оксид алюмінію до нового пакету санкцій проти Росії. Вони використовуються в ОПК

Латвія пропонує при підготовці чергового, 14, пакету санкцій Євросоюзу проти Росії включити до нього заборону на імпорт до ЄС російської сільськогосподарської продукції, а також експорт до РФ і транзит сировини, що використовується в оборонній промисловості – марганцевої руди та оксиду алюмінію.

Про це повідомили агентству BNS у МЗС Латвії, передає Інтерфакс-Україна.

Міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш на Раді закордонних справ ЄС закликав посилити санкційний тиск на Росію і розпочати роботу над 14 пакетом санкцій, розширивши заборону на експорт і транзит сировини, що використовується в ОПК, і поширивши його на сільгосппродукцію.

Партії, які формують латвійський уряд, вважають, що це питання необхідно терміново вирішувати на рівні ЄС, заявила прем'єр-міністерка Евіка Сіліня після засідання коаліції.

Марганцева руда поки не визнана товаром подвійного призначення, на який поширюються санкції ЄС, тому Латвія працює над тим, щоб досягти такого визнання.

Міністр економіки Віктор Валайніс вважає, що після досягнення угоди на рівні ЄС необхідно розробити і компенсаційні механізми для латвійських підприємств.

Міністр сполучення Каспар Брішкенс сказав, що він уже закликав транспортний сектор до максимальної відмови від угод з Росією.

Що перебачають попередні санкції проти Росії

Євросоюз із лютого 2022 року затвердив 13 пакетів санкцій проти Росії. Останній із них було затверджено 23 лютого. До списку санкцій потрапили 106 фізичних та 88 юридичних осіб. Серед іншого новий пакет санкцій передбачає розширення обмежень на експорт низки товарів, які потрібні для виробництва безпілотників. Зокрема, ЄС запровадив заборону на експорт електронних трансформаторів, статичних перетворювачів та індукторів, які можуть використовуватись як компоненти БПЛА.

Крім цього, запроваджено заборону на алюмінієві конденсатори, які можна застосовувати у військовій сфері.

Рада ЄС також ухвалила, що обмеження в галузі імпортно-експортного контролю в рамках 13 пакету санкцій поширяться на деякі компанії з Китаю, Індії, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини, Шрі-Ланки.