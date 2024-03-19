На одній із ТЕС учора спалахнула пожежа, вона вже відновила роботу, – Міненерго

На одній із ТЕС 18 березня виникло займання обладнання, були тимчасові порушення у роботі станції. Наразі пожежу ліквідовано, обладнання заживлено.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

Там також повідомили, що в аварійний короткостроковий ремонт виведено блоки ТЕС і ТЕЦ, водночас після короткострокового ремонту підключено блок теплоелектростанції.

Для покриття потреб споживачів задіяно резерви тепло- та гідрогенерації. На 19 березня планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", – зазначили в Міненерго.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 5243 МВт-год. Також передбачається експорт – до 2026 МВт-год.

Напередодні повідомлялося, що внаслідок раннього водопілля українські гідроелектростанції виробляють близько 65 млн кВт-год. електроенергії щодня, що є рекордним показником.