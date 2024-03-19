Збитковий "Кривий Ріг Цемент" вдалося вивести на прийнятний дохід, – інвестбанкір Ігор Мазепа

ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" під керівництвом попередніх власників було системно збитковим, до початку повномасштабної війни його вдалося вивести на прийнятний дохід.

Про це засновник та генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа розповів у інтерв’ю українській редакції Forbes.

"З "мінус" $25 млн на рік ми вийшли до війни на $13–15 млн EBITDA", – зазначив інвестбанкір.

Цей актив Мазепа у консорціумі з засновником і топменеджерами "Галнафтогазу" купили у німецької групи HeidelbergCement у 2019 році. Це була неочевидна інвестиція, оскільки підприємство було системно збитковим.

На думку Мазепи, німецькі власники не впоралися з особливостями українського інвестклімату. Попередній менеджмент компанії перебував у перманентному конфлікті з представниками "Укрзалізниці" та місцевими чиновниками.

У боротьбі за актив Мазепі та партнерам вдалось обійти компанію "СКМ" Ріната Ахметова, яка також розглядала можливість придбання підприємства.

Наразі "Кривий Ріг Цемент", де Мазепі належить 40%, приносить значну частину виторгу серед усіх інвестицій Concorde Capital, зауважує Forbes. Після "воєнного" 2022 року виторг КРЦ у січні – вересні 2023 року подвоївся до 2 млрд грн і становив за результатами року 2,7 млрд грн.