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Telegram залучив $330 мільйонів через продаж облігацій. Дуров не розкриває інвесторів

telegram,телеграм

Минулого тижня месенджер Telegram випустив облігації на суму $330 млн. За словами засновника Павла Дурова, це зробили задля прискорення зростання.

Дуров повідомив, що на цей випуск облігацій зібрали "велику кількість підписок" і в ньому взяли участь "глобальні фонди найвищого рівня з бездоганною репутацією", передає AIN.UA.

Назв цих фондів Дуров не вказав. Він також додав, що умови розміщення облігацій були "найвигіднішими для Telegram за всю історію компанії", з урахуванням ставки Федеральної резервної системи США.

Поточна прибутковість облігацій становить 7,7% – про це повідомило видання TechCrunch з посиланням на свої джерела. Термін погашення облігацій настане або у 2026 році, або коли Telegram вийде на біржу, залежно від того, що станеться раніше.

Ці облігації були випущені за ціною $91 – у порівнянні з $78 попереднього випуску.

Раніше Дуров розповів, що Telegram вже має 900 млн активних користувачів і готується незабаром вийти на прибутковий рівень.

Потенційні інвестори, включно з орієнтованими на ІТ-сектор глобальними інвестфондами, оцінювали компанію більш ніж $30 млрд, сказав Дуров. Однак він не має наміру продавати платформу й вивчає можливості для IPO.

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