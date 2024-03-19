Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на 20 засіданні у форматі "Рамштайн" пообіцяв нову допомогу Україні в розмірі 500 млн євро.

Про це Пісторіус заявив на пресконференції в рамках засідання Контактної групи з України в Німеччині, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на Tageschau.

Крім того, Німеччина підтримає захист України від російської агресивної війни в короткостроковій перспективі подальшими постачанням боєприпасів.

Планується, що Україна отримає 10 тис. артилерійських снарядів із запасів Бундесверу.

Новий пакет допомоги також включатиме 100 бронемашин для піхоти та 100 транспортних машин.

Раніше повідомлялося, що 26 березня Польща та Німеччина активують "коаліцію бронетехніки", зосереджену на основних бойових танках, як ініціативу, спрямовану на підтримку України.