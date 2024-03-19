Dragon Capital Фіали продасть акції власника київських ТРЦ Sky Mall і "Проспект"

Власник київських ТРЦ "РaйОN", "Проспект" і Sky Mall, а також City Mall у Запоріжжі й "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, – девелоперська компанія Arricano Real Estate PLC – викупить акції у свого міноритарного акціонера Dragon Capital Томаша Фіали.

Як повідомили в пресслужбі Arricano, компанії вже погодили параметри угоди, передає Інтерфакс-Україна.

Наприкінці грудня 2023 року власник Dragon Capital Томаша Фіала оцінював свій пакет акцій Arricano у 12,5%.

Arricano Real Estate Plc (Кіпр) спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі.

Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також здійснює будівництво київського ТРК Lukianivka.

Згідно зі звітом, за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер, який збільшив свій пакет до 70,86% з 15,92% після того, як його батько Хіллар Тедер передав йому свою частку.

Акції Arricano були розміщені на Лондонській фондовій біржі 2013 року і виключені з лістингу у 2023 році. Окрім Dragon Capital, Arricano залучав іноземні інвестиції від різних авторитетних міжнародних інвестиційних банків, включно з Goldman Sachs і клієнтів Morgan Stanley.

Dragon Capital – провідна українська група компаній, що працює у сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів.