Верховний суд остаточно вирішив стягнути з екскерівників "Платинум Банку" 1,5 мільярда. Серед них – заступниця голови НБУ Рожкова

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб на 1,48 млрд грн до колишнього менеджменту ліквідованого "Платинум Банку". Зокрема, колишньої виконувачки обов’язків голови правління банку Катерини Рожкової, яка зараз обіймає посаду першої заступниці глави Нацбанку.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомили агентству, Верховний Суд залишив чинною постанову Північного апеляційного господарського суду про стягнення збитків на суму 1,48 млрд грн з ексменеджменту банку для стягнення шкоди, заподіяної "Платинуму" та його кредиторам.

"Відповідальність 10 співвідповідачів, щодо яких було ухвалено рішення у цій справі, солідарна, що відповідає вимогам цивільного законодавства. Рішення Верховного Суду остаточне і не підлягає оскарженню. Кошти, що стягуються з осіб, причетних до виведення активів із банків, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банку", – зазначили у Фонді гарантування.

У пресслужбі додали, що очікується офіційне оприлюднення рішення суду.

Катерина Рожкова також підтвердила журналістам факт ухвалення рішення, зазначивши, що очікує публікації його тексту.

Як відомо, у січні 2017 року правління Національного банку віднесло "Платинум Банк" до категорії неплатоспроможних, оскільки до 1 січня банк не досяг позитивного значення капіталу.

За даними регулятора, на той момент власниками істотної участі в "Платинум Банку", незалежно від формального володіння, але з урахуванням здійснення значного впливу на управління та діяльність банку, були Борис Кауфман і громадянин Ізраїлю Григорій Гуртовой.

У червні 2017 року активи "Платинум Банку" оцінили в 2,32 млрд грн – у 3,6 раза менше, ніж у бухгалтерській документації, виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам банку на той момент уже перевищили 4,669 млрд грн.