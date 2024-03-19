Українські хакери атакували державні та приватні об’єкти РФ. ГУР оцінило збитки ворога у сотні тисяч доларів
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України та активісти групи "BO Team" упродовж 11-18 березня здійснили низку кібератак по об’єктах держави-агресора Росії. Нанесені збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів.
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Зазначається, що під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.
Зокрема, хакери:
- атакували ресурси ПАТ "Ростєлєком" – виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ;
- отримали доступ до системи електронного документообігу "Правітєльства Бєлгородской області", здійснили фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;
- атакували та вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Бєлзнак";
- атакували та знищили інформаційні ресурси "Муніципального бюджетного учєрєждєнія Старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства";
- атакували та знищили інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко".
Крім того, фахівці захопили та знищили серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера "1Gb.ru" та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував.
До того ж виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik у "Центрі управління міським автоелектротранспортом" у Новосібірску.
Як наголосили розвідники, атаки на Росію у кіберпросторі тривають.
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