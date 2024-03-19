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Українські хакери атакували державні та приватні об’єкти РФ. ГУР оцінило збитки ворога у сотні тисяч доларів

хакер

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України та активісти групи "BO Team" упродовж 11-18 березня здійснили низку кібератак по об’єктах держави-агресора Росії. Нанесені збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що під ударом опинились не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.

Зокрема, хакери:

  • атакували ресурси ПАТ "Ростєлєком" – виведено з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю РФ;
  • отримали доступ до системи електронного документообігу "Правітєльства Бєлгородской області", здійснили фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;
  • атакували та вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ "Бєлзнак";
  • атакували та знищили інформаційні ресурси "Муніципального бюджетного учєрєждєнія Старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства";
  • атакували та знищили інфраструктуру ЗАТ "Томмолоко".

Крім того, фахівці захопили та знищили серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера "1Gb.ru" та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував.

До того ж виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik у "Центрі управління міським автоелектротранспортом" у Новосібірску.

Як наголосили розвідники, атаки на Росію у кіберпросторі тривають.

Автор: 

розвідка (77) хакер (463) кібербезпека (476) кібератака (169) ГУР (63)


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