Колишній зять Черновецького передумав купувати родовище торфу на Рівненщині за 25 мільйонів
Державна служба геології та надр дискваліфікувала ТОВ "Укрторф" ексдепутата Київської міської ради та колишнього зятя мера столиці Леоніда Черновецького – В’ячеслава Супруненка з торгів на право видобування торфу родовища Мак у Рівненській області.
Компанія отримала право купити спецдозвіл на початку січня 2024 року, запропонувавши за нього 25 млн грн за стартової ціни 1,8 млн грн, однак кошти так і не сплатила, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".
Відтак, 18 березня на сайті Держгеонадр з'явився наказ про позбавлення компанії права на отримання спецдозволу "у зв’язку з невнесенням в установлений строк належної до сплати різниці між ціною реалізації лота та гарантійним внеском".
Після цього право на отримання спецдозволу перейшло до ТОВ "Міжнародний інститут проблем управління і фінансових ризиків", що належить колишньому депутату Верховної Ради Володимиру Скубенку та Олексію Чилікіну. На торгах у січні воно запропонувало за ліцензію на 500 грн менше, ніж "Укрторф".
Переможець торгів отримає право видобувати торф упродовж 20 років. Площа родовища – 261,2 гектара.
Як компанії Супруненка скуповують активи в Україні
Наприкінці 2023 року ТОВ "Агробіостандарт" В'ячеслава Супруненка приватизувало єдиний майновий комплекс держпідприємства "Волиньторф". 15 березня 2024 року Держгеонадр переоформили на "Агробіостандарт" спецдозволи на два родовища торфу, якими володів "Волиньторф".
У лютому структури бізнесмена придбали будівлі колишнього КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" у Броварах.
У серпні 2023 року компанія Супруненка викупила майно збанкрутілого заводу напоїв "Росинка", а через кілька місяців він придбав бренди води "Росинка" і "Софія Київська". У грудні 2023 року Держгеонадра поновили дію спеціального дозволу на видобування мінеральної природної столової води родовища "Софія Київська", розташованого в Києві.
У листопаді минулого року також виявилося, що кіпрські компанії Супруненка в результаті банкрутства одного з найбільших виробників хліба у Києві та області ПрАТ "Київхліб" стали власниками торговельної марки "Київхліб" та семи хлібзаводів, що входили до складу компанії.
Структури Супруненка також приватизували цілісний майновий комплекс заводу "Одесавинпром" і скуповють нерухомість у Києві.
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