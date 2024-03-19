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Новини
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Гривня вперше впала нижче 39 грн/$: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Гривня впала до нового рекорду

Курс гривні оновлює історичні мінімуми щодо долара США та євро другий день поспіль.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 20 березня, на рівні 39,1338 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 38,9844 грн/$.

Курс гривні рекордно впав щодо долара США.

Водночас курс гривні до євро також оновив історичний мінімум, опустившись до 42,4641 грн за євро. Попереднє мінімальне значення було зафіксовано 19 березня, коли курс опускався до 42,4470 грн за євро.

Курс гривні рекордно впав щодо євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2220) гривня (1576) курс (1534) НБУ (9370) обмін валюти (733)


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Топ коментарі
+20
На Ютюб відос є з Зеленським липневий 2019 р.: "Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося"... зе-виборці, нічого не свербить, чи очі позакривали на правду, яку ми вам говорили?
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19.03.2024 16:20 Відповісти
+19
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19.03.2024 16:34 Відповісти
+7
Потому что у нас не плавающий, а падающий курс гривны. Со времен открытия торгов гривна упала на 3 гривны. Это 8% потери в валюте. А если брать курс со времен Порошенка, то падение валюты уже в 1.5 раза. Тоесть, все украинцы стали беднее в полтора раза при Зеленском.
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19.03.2024 17:00 Відповісти
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На Ютюб відос є з Зеленським липневий 2019 р.: "Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося"... зе-виборці, нічого не свербить, чи очі позакривали на правду, яку ми вам говорили?
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19.03.2024 16:20 Відповісти
ось воно https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q а ще не вечір
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19.03.2024 16:27 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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19.03.2024 16:29 Відповісти
або цвяхи проіржавіли або нарешті почали робити те шо повинні були зробити ще в вересні 23-го..
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19.03.2024 16:22 Відповісти
скоти зелені
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19.03.2024 16:25 Відповісти
Це ще новий закон про мобілізацію не прийняли. От коли його приймуть і Зеленський його підпише, от тоді найцікавіше почнеться
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19.03.2024 16:30 Відповісти
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19.03.2024 16:34 Відповісти
Шедевр!
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20.03.2024 09:08 Відповісти
Потому что у нас не плавающий, а падающий курс гривны. Со времен открытия торгов гривна упала на 3 гривны. Это 8% потери в валюте. А если брать курс со времен Порошенка, то падение валюты уже в 1.5 раза. Тоесть, все украинцы стали беднее в полтора раза при Зеленском.
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19.03.2024 17:00 Відповісти
Зато олигархам выгодно. Так как когда зарплаты в 4-5 раз меньше чем в Европе и пенсии, то оставшееся уходит им. Оттого олигархи будут держать украинцев в вечной бедности, те будут уезжать в Европу и этот процесс не остановится.
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19.03.2024 17:02 Відповісти
В итоге экономика Украины становится все хуже, все разворовывается, долги растут. Пока что нас финансирует Европа и это прикрывает ту дыру которую наши нацарювали своим умным правлением, но раньше или позже все это грохнется.
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19.03.2024 17:05 Відповісти
Дыра появилась как раз во время Януковича, хотя было понятно что эта система не работает уже во времена Ющенка,, но кризис 2008 года сделал её окончательно не рабочее. Оттого Украина начала коллапсировать с того момента. Выбор Януковича это была отчаянная попытка ограбить Украину здесь и сейчас, не думая о завтра. Получилась реакция в виде Майдана, так как люди не хотели быть ограбленными. Во время Порошенка - Яценюк и прочее провели кое-какие реформы и оздоровили экономику, но даже без войны она бы выползала до середины 20ых годов из этой ямы. Но олигархам не понравилось - они выбрали себе очередную куклу, чтобы красть и не думать о завтра. А война только добавила к ухудшению.

Итог. Украинцы невероятно бедная нация, экономика с нереально большим долгом и сократилась значительно как из-за войны, так и сама по себе. Все это взорвется в ближайшие год-два. Вне зависимости будет ли продолжаться война или нет.
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19.03.2024 17:10 Відповісти
Згоден стосовно Порошенка і Яценюка. За всю історію України після здобуття незалежності в 1991-му кращого прем'єра ніж Яценюк Арсеній Петрович не було. Але до сих пір оті про кого ви говорите, намагаються його очорнити приписуючи йому всякі байки про кордон та стіну. Чого про будівництво стіни, хоча всі суди виграні на користь Яценюка, тому що більше придумати нічого, а піпел це хаває тому, що нічого не розуміє.
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19.03.2024 18:20 Відповісти
Наши проблемы настолько очевидны, что не нужно быть гением чтобы их исправить. Но у нас вместо этого все делают только хуже и потом удивляются почему все валится. Ни Порошенко, ни Яценюк не были гениями, но как бы был виден значительный прогресс. Потому что все эти проблемы тривиальные. По сути детские.
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19.03.2024 18:57 Відповісти
Так я ж і кажу. На прикладі Порошенко та Яценюка було видно значний прогрес, але ж вумний рарід захтів паржать і вибрав клована. Я йому звісно не завидую, він може теж вирішив паржать йдучи на вибори, а нарід взяв і вибрв... Віно може потім і пожалкував, але вже було пізно. Як кажуть не було б так сумно, якби не було так смішно... На жаль...
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19.03.2024 19:23 Відповісти
Все, фіксуйте назад. Трохи девальвували, і вистачить. 40 - то вже писхбар'єр
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19.03.2024 17:11 Відповісти
Качаем гривну, качаем доллар... Упала, это понятно, это закономерно - война, не работающие предприятия, отсутствие экспорта. Но, скажите, а как она в течении двух - трех дней подымается???? Экспорт начался на миллиарды? Заводы заработали??? То, что не удалось Нацбанку украсть и вывести в наглую в лоб, начинаем выманивать планомерно.
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19.03.2024 17:20 Відповісти
Гривна не должна падать, так как у нас идет валюта. Единственная причина отчего гривна прямо сейчас падает это потому что те кто у власти выводят эту валюту из страны когда Запад её вводит. Чтобы красиво жить в Европе и по миру. Вот и вся причина. А не в экономике.
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19.03.2024 17:23 Відповісти
Нащо розганяти паніку?
Ви що не довіряєте найпотужнішому президенту вперше в Україні відмінившому вибори?
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19.03.2024 17:28 Відповісти
Очевидна явная рукотворная девальвация гривны.
Минималку подняли на 2 тыс грн, а где эти деньги взять в бюджете?
Но тут такая опасная игра что курс может улететь в какой то момент, и ничего сделать уже будет невозможно.
Импорт подорожает, спрос упадет.
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19.03.2024 18:45 Відповісти
Мабуть Володя не знає, що гривня падає? Та покажіть врешті гривні кіно про Голобородьку і марафон, бо вона ж не в курсі, що в нас все дуже добре, що мальчік, простий мальчік робить все найкраще для наріду. Тільки нарід не вдячний втікає до ЄС, втікає від армії через холодну Тису і купує долар, не довіряючи гривні.
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19.03.2024 18:52 Відповісти
Кловун і чотириразовий ухилянт керує генералами.
А ще це лайно керує економікою.
Де тут те дєрьмо, яке його нам обрало?
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19.03.2024 20:34 Відповісти

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