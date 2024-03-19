Гривня вперше впала нижче 39 грн/$: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні оновлює історичні мінімуми щодо долара США та євро другий день поспіль.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 20 березня, на рівні 39,1338 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 38,9844 грн/$.

Водночас курс гривні до євро також оновив історичний мінімум, опустившись до 42,4641 грн за євро. Попереднє мінімальне значення було зафіксовано 19 березня, коли курс опускався до 42,4470 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.