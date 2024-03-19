Гривня вперше впала нижче 39 грн/$: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу
Курс гривні оновлює історичні мінімуми щодо долара США та євро другий день поспіль.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 20 березня, на рівні 39,1338 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 38,9844 грн/$.
Водночас курс гривні до євро також оновив історичний мінімум, опустившись до 42,4641 грн за євро. Попереднє мінімальне значення було зафіксовано 19 березня, коли курс опускався до 42,4470 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Итог. Украинцы невероятно бедная нация, экономика с нереально большим долгом и сократилась значительно как из-за войны, так и сама по себе. Все это взорвется в ближайшие год-два. Вне зависимости будет ли продолжаться война или нет.
Ви що не довіряєте найпотужнішому президенту вперше в Україні відмінившому вибори?
Минималку подняли на 2 тыс грн, а где эти деньги взять в бюджете?
Но тут такая опасная игра что курс может улететь в какой то момент, и ничего сделать уже будет невозможно.
Импорт подорожает, спрос упадет.
А ще це лайно керує економікою.
Де тут те дєрьмо, яке його нам обрало?