Боррель запропонував спрямувати доходи від заморожених активів РФ на зброю для України

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель запропонує країнам-членам перерахувати 90% доходів від заморожених російських активів до керованого фонду ЄС, який фінансує зброю для України.

За його словами, відповідну офіційну пропозицію він подасть у середу, напередодні саміту лідерів ЄС, передає Reuters.

За планом Борреля, кошти мають піти до Європейського фонду миру, через який ЄС надає військову допомогу країнам за межами союзу і використовується здебільшого для України.

Водночас решту 10% Боррель пропонує направити до бюджету ЄС, щоб вони були використані для посилення потенціалу української оборонної промисловості.

Близько 70% усіх російських активів, знерухомлених на Заході, зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, який має еквівалент 190 млрд євро у вигляді цінних паперів та готівки російського центробанку.

Минулого тижня високопоставлений чиновник ЄС заявив, що російські активи, заморожені в ЄС, можуть принести від 15 до 20 млрд євро прибутку після сплати податків до 2027 року, залежно від світових процентних ставок.



Боррель підкреслив, що пропозиція полягає в тому, щоб використовувати прибуток від активів, які знаходяться в Європі, а не самі активи. Це може приносити 3 млрд євро щороку.

Як повідомлялося, Євросоюз підготував проєкт закону, згідно з яким Україна зможе почати отримувати прибуток від заморожених російських суверенних активів уже в липні цього року.

Як використовуватимуть прибутки від заморожених російських активів?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році