Удари українських дронів зменшили потужності російських НПЗ на 600 тисяч барелів на добу, – Gunvor

Через удари українських безпілотників з ладу було виведено близько 600 тис. барелів добової нафтопереробної потужності Росії.

Такі оцінки озвучив головний виконавчий директор Gunvor Group Ltd. Торбйорн Торнквіст, передає enkorr із посиланням на Bloomberg.

Минулого тижня удари дронів вразили кілька російських заводів, деякі глибоко на її території, що призвело до зростання ф’ючерсів на дизельне пальне четверту сесію поспіль, тоді як ф’ючерси на бензин зростають вже шосту.

"Це важливо, оскільки, очевидно, це відразу вдарить по експорту дистилятів. Тож це, ймовірно, скоротить експорт на кілька сотень тисяч барелів", – сказав Торнквіст.

Gunvor був великим трейдером російської нафти до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але відмовився від торгівлі незабаром після початку війни.

JPMorgan Chase & Co, тим часом, підрахувала, що українські атаки забрали близько 900 тис. барелів на день російських нафтопереробних потужностей. На думку аналітиків, може минути "кілька тижнів, якщо не місяців", доки потужність буде відновлено.

Загалом ринки сирої нафти здебільшого збалансовані й справедливо оцінені, сказав Торнквіст, додавши, що поставки в США цього року, ймовірно, зростуть приблизно вдвічі від темпів 2023 року, які становлять 700-800 тис. барелів на день (б/д). Проте загальне зростання постачань не в ОПЕК цього року, ймовірно, залишиться незмінним, зазначив він.

Як повідомлялося, внаслідок ударів дронів призупинив роботу Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії, також було пошкоджено НПЗ "Роснєфті" у Рязанській області.

До того, у ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.

Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.