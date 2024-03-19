Із початку року найбільше подорожчали овочі "борщового набору", а подешевшали – гречка та яйця

Із початку 2024 року найбільше подорожчали овочі борщового набору. Водночас найбільшими темпами дешевшали автогаз, яйця та гречка.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на останні дані Державної служби статистики.

Зокрема, статвідомство представило оновлені дані щодо середніх цін на споживчі товари і послуги за січень-лютий 2024 року. Так, у порівнянні із січнем тенденції особливо не змінились.

Лідером зростання цін залишається картопля (+50% з початку року), яка у лютому продовжила дорожчати. За останні 4-5 місяців (зі зменшенням запасів нового врожаю) картопля подорожчала більш ніж у 2 рази.

Загалом спочатку року овочі подорожчали на 22%, що обумовлюється сезонністю, скороченням пропозиції і погіршенням логістики через війну, дефіцитом овочесховищ тощо.

Лідером здешевлення залишався автогаз (мінус 19% з початку року). Утім вже у березні скорочення цін на автогаз припинилось, стабілізувавшись на рівні близько 28 грн/літр.

Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у лютому 2024 року сповільнилося до 0,3%, порівняно з 0,4% у січні та 0,7% у грудні 2023 року. Це найнижчий показник із серпня 2023 року.