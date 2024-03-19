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Новини
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Із початку року найбільше подорожчали овочі "борщового набору", а подешевшали – гречка та яйця

овочі

Із початку 2024 року найбільше подорожчали овочі борщового набору. Водночас найбільшими темпами дешевшали автогаз, яйця та гречка.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на останні дані Державної служби статистики.

Зокрема, статвідомство представило оновлені дані щодо середніх цін на споживчі товари і послуги за січень-лютий 2024 року. Так, у порівнянні із січнем тенденції особливо не змінились.

Лідером зростання цін залишається картопля (+50% з початку року), яка у лютому продовжила дорожчати. За останні 4-5 місяців (зі зменшенням запасів нового врожаю) картопля подорожчала більш ніж у 2 рази.

Ціни на товари та послуги

Загалом спочатку року овочі подорожчали на 22%, що обумовлюється сезонністю, скороченням пропозиції і погіршенням логістики через війну, дефіцитом овочесховищ тощо.

Лідером здешевлення залишався автогаз (мінус 19% з початку року). Утім вже у березні скорочення цін на автогаз припинилось, стабілізувавшись на рівні близько 28 грн/літр.

Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у лютому 2024 року сповільнилося до 0,3%, порівняно з 0,4% у січні та 0,7% у грудні 2023 року. Це найнижчий показник із серпня 2023 року.

Автор: 

продукти (770) ціни (3540) Держстат (1435)


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Топ коментарі
+9
Что-то Натаха Мусейчук про дороговизну борщевого набора молчит. Помнится при Порошенко она сильно возмущалась дороговизной борщевого набора.
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19.03.2024 17:37 Відповісти
+5
А чого ********** про те мовчить? Як гівна у рота набрала, простіхома.
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19.03.2024 18:08 Відповісти
+2
ееххх....
мосейчук мосейчук....
за борщ, кожен українець, горобця у полі, заганяє!
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19.03.2024 18:01 Відповісти
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Что-то Натаха Мусейчук про дороговизну борщевого набора молчит. Помнится при Порошенко она сильно возмущалась дороговизной борщевого набора.
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19.03.2024 17:37 Відповісти
Яйца и гречка, что может быть лучше? Борщ - отправляем в прошлое.
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19.03.2024 17:54 Відповісти
ееххх....
мосейчук мосейчук....
за борщ, кожен українець, горобця у полі, заганяє!
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19.03.2024 18:01 Відповісти
А чого ********** про те мовчить? Як гівна у рота набрала, простіхома.
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19.03.2024 18:08 Відповісти
То що, яєць по 17 гривень вже не буде?
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19.03.2024 18:12 Відповісти
та хіба тільки набор -все подорожчало майже в 2-3 рази
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19.03.2024 19:07 Відповісти
зелені мародери продовжують грабувати народ і заробляють на війні!!
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19.03.2024 20:01 Відповісти
у всьому винуватий гаазький педофіл - вдладімір путін
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19.03.2024 20:16 Відповісти
зелені бариги і без нього не погано справляються
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20.03.2024 09:06 Відповісти
то гаазький педофіл владімір путін - не винний?
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20.03.2024 11:19 Відповісти
звісно що винний у пуршу чергу ... а зелена шваль йому допомогає
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21.03.2024 09:53 Відповісти
ось і рішення ВСІХ проблем - ліквідувати гаазького педофіла владіміра путіна
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21.03.2024 11:17 Відповісти
там ще 99% агресивної вати - їі потрібно за полярне коло!
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21.03.2024 11:20 Відповісти
вбий пастуха путіна - вівці самі розбіжаться
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21.03.2024 11:27 Відповісти
Абсолютно нормальна ситуація на початку весни. Ще місяці 2 так буде.
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20.03.2024 11:56 Відповісти
Цікава до речі стаття, але чому ніхто не звернув увагу що овочі взимку завжди мають тендецію дорожчати
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20.03.2024 21:06 Відповісти

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