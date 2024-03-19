Франція підтримала вимогу Польщі обмежити імпорт аграрної продукції з України, – Politico

Франція приєдналася до вимог Польщі посилити обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції до ЄС, погрожуючи зірвати переговори про продовження торговельних пільг для України ще на рік.

Про це президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск домовилися під час саміту "Веймарського трикутника" наприкінці минулого тижня, пише Politico із посиланням на трьох європейських дипломатів.

За оцінками Єврокомісії, запропоновані Польщею та Францією зміни до угоди позбавлять Україну 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі з ЄС, стверджують двоє співрозмовників видання.

"Це величезне зменшення для країни, яка потребує всієї можливої допомоги", – сказав один із дипломатів.

Він зауважив, що таким чином країни ЄС, які "найбільше демонструють свою підтримку Україні, також завдають країні найбільшої шкоди".

"Ми працюємо з Польщею, щоб знайти рішення, яке дозволить нам продовжити тимчасові заходи, враховуючи їхню стурбованість", – підтвердив речник Постійного представництва Франції при ЄС.

Читайте також: Вступ України до ЄС змусить змінити європейську систему підтримки фермерів, – Мінекономіки

Як повідомлялося, 13 березня Європарламент підтримав поправки до пропозиції Єврокомісії щодо продовження лібералізації торгівлі з Україною до 5 червня 2025 року. Це означає, що влада ЄС знову має повернутися до обговорення параметрів оновленої угоди.

Зокрема, євродепутати пропонують встановити квоти на імпорт українського цукру, птиці та яєць. Очікувалось, що ці пропозиції будуть підтримані більшістю країн ЄС і погоджені без змін.

Однак після берлінської зустрічі Франція приєдналася до меншості країни на чолі з Польщею, яка наполягає на посиленні обмежень для українського імпорту. Вони вимагають поширити квоти на низку зернових культур та мед, а також змінити базовий період для розрахунку цих квот на рік, щоб вони охоплювали період 2021-2023 років.

Саме останній пункт був би найбільш згубним для українського експорту, адже до повномасштабного вторгнення обсяги постачання агропродукції з України до ЄС були значно меншими.

Заходи, які Варшава, а тепер і Париж, просуває на рівні ЄС, відображають поправки, ухвалені Європейським парламентом і подані близьким соратником Туска, правоцентристським депутатом Європарламенту від Польщі Анджеєм Галіцьким з Європейської народної партії.