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Новини
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Франція підтримала вимогу Польщі обмежити імпорт аграрної продукції з України, – Politico

туск,макрон

Франція приєдналася до вимог Польщі посилити обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції до ЄС, погрожуючи зірвати переговори про продовження торговельних пільг для України ще на рік.

Про це президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск домовилися під час саміту "Веймарського трикутника" наприкінці минулого тижня, пише Politico із посиланням на трьох європейських дипломатів.

За оцінками Єврокомісії, запропоновані Польщею та Францією зміни до угоди позбавлять Україну 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі з ЄС, стверджують двоє співрозмовників видання.

"Це величезне зменшення для країни, яка потребує всієї можливої допомоги", – сказав один із дипломатів.

Він зауважив, що таким чином країни ЄС, які "найбільше демонструють свою підтримку Україні, також завдають країні найбільшої шкоди".

"Ми працюємо з Польщею, щоб знайти рішення, яке дозволить нам продовжити тимчасові заходи, враховуючи їхню стурбованість", – підтвердив речник Постійного представництва Франції при ЄС.

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Як повідомлялося, 13 березня Європарламент підтримав поправки до пропозиції Єврокомісії щодо продовження лібералізації торгівлі з Україною до 5 червня 2025 року. Це означає, що влада ЄС знову має повернутися до обговорення параметрів оновленої угоди. 

Зокрема, євродепутати пропонують встановити квоти на імпорт українського цукру, птиці та яєць. Очікувалось, що ці пропозиції будуть підтримані більшістю країн ЄС і погоджені без змін.

Однак після берлінської зустрічі Франція приєдналася до меншості країни на чолі з Польщею, яка наполягає на посиленні обмежень для українського імпорту. Вони вимагають поширити квоти на низку зернових культур та мед, а також змінити базовий період для розрахунку цих квот на рік, щоб вони охоплювали період 2021-2023 років.

Саме останній пункт був би найбільш згубним для українського експорту, адже до повномасштабного вторгнення обсяги постачання агропродукції з України до ЄС були значно меншими.

Заходи, які Варшава, а тепер і Париж, просуває на рівні ЄС, відображають поправки, ухвалені Європейським парламентом і подані близьким соратником Туска, правоцентристським депутатом Європарламенту від Польщі Анджеєм Галіцьким з Європейської народної партії.

Автор: 

аграрії (1340) Європарламент (174) Франція (657) експорт (3872) Макрон Емманюель (32)


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Топ коментарі
+45
Я так розумію, що кацапську продукцію на кордоні з білорусією ніхто забороняти та блокувати не буде? За те пшеки з жабоїдами за те, щоб обмежити торгівлю з Україною?
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19.03.2024 18:26 Відповісти
+38
Військ Франції в Україні нема, зате обмеження на агропродукцію будуть як і співпраця французьких компаній з "росатомом". Головне побільше обіцять...
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19.03.2024 18:22 Відповісти
+35
бо розмови про всебічну підтримку та розміщення військ безкоштовні, а от шкварку випускати з зубів ніхто не стане
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19.03.2024 18:19 Відповісти
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ось Вам і Мікрон
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19.03.2024 22:24 Відповісти
Говорят одно, делают наоборот.
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19.03.2024 22:27 Відповісти
Вже котрий раз польща встромляє ніж у спину Україні. У минулому році, польща підбурила словаків, мадяр, болгар і румунів виступати проти української агропродукції. Потім Брюссель ці країни заспокоїв. Тепер польща пішла іншим шляхом - підбурила умовного лідера ЄС - францію на антиукраїнську дію.
Тобто Україна абсолютно нічого не порушила, бо є договір про вільну торгівлю з ЄС, однак польща бажає завдати максимальної шкоди український економіці заради того аби і далі демпінгувати на ринку ЄС зі своєю дотаційною агропродукцією.
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19.03.2024 23:07 Відповісти
І це ще вузькоглазий Пинь Не приїхав до Парижу з Китаю
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19.03.2024 23:14 Відповісти
Оце тигри! Оце показали всю міць Євросоюзу, сжавши яйця глобального світу в кулак єднання, заради миру))). Один краще іншого... Гордість **********. Ось, нарешті нація союзу заживе в безпеці від Бресту до Лісабону, від Осло до Тегерану...)))
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20.03.2024 00:36 Відповісти
Не треба було зачаровуватися аби тепер не розчаровуватися. Тут на форумі ще десь влітку 2022-го один дописувач писав про те що саме польща створить найбільше проблем для України на шляху євроінтеграції. Однак його всі за ці слова хейтили і називали крємлєботом. Але сьогоднішня новина - ось вам і 100% підтвердження його думок щодо польщі. Тобто туск зустрічався з макроном не заради допомоги Україні, а заради того аби Україна була викинута із ринку ЄС і не могла постачати свої товари до Європейського союзу щоб не створювати конкуренції саме польським виробникам. Просто уявіть масштаб цієї польської шизофренії! Ми воюємо аби у тому числі аби у польщі був мир, натомість польща бореться за знищення української економіки! Тут коментарі зайві. Бойкот всьому польському!
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20.03.2024 06:43 Відповісти
Бойкот однозначно!
Тим паче, що польські товари не є чимось дефіцитним для нас і дешевим.
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20.03.2024 17:40 Відповісти
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