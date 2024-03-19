Блокада кордону з Польщею: Бюджет у лютому недоотримав ще 8 мільярдів

У лютому внаслідок блокади кордону польськими аграріями український бюджет недоотримав 7,7 млрд грн митних надходжень.

Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Розрахункові недонадходження митних платежів через блокування польськими протестувальниками автомобільних шляхів під’їзду до пунктів пропуску на кордоні – 7,7 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, обсяги української аграрної продукції, яка прямує транзитом через Польщу, через блокаду кордону становлять лише третину експорту у 2022 році.

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Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу