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Новини
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Суд зобов’язав Одеську митницю компенсувати мережі "АТБ" збитки через незаконну конфіскацію товару

атб

Суд визнав протиправними дії Одеської митниці, яка понад два роки тому протиправно конфіскувала партію гумок для школярів, імпортованих ТОВ "АТБ-Маркет".

Суд також постановив стягнути з Одеської митниці заподіяні збитки разом із судовими витратами, це рішення суду вже набрало чинності, повідомили у торговельній мережі АТБ виданню "Думська".

У компанії нагадали, що резонансна суперечка з митниками розпочалася ще восени 2021 року під час розмитнення партії гумок для школярів у вигляді героїв мультфільмів. ТОВ "АТБ-Маркет" надало Одеській митниці для митного оформлення товар вартістю понад 1,9 млн грн, а також усі необхідні документи. Компанія також здійснила митні платежі.

"Враховуючи можливе подвійне призначення товару (канцтовар та іграшка), АТБ навіть сплатила митні платежі у більшому розмірі, задекларувавши їх як канцелярські вироби. Та одеські митники чомусь навіть у цій, вочевидь найбільш вигідній для бюджету ініціативі, угледіли порушення. Вилучили товар та ще й ініціювали накладання штрафу на відповідальний бізнес розміром повної вартості зазначеної продукції", – повідомили в АТБ.

У підсумку звичайна процедура митного оформлення, яка згідно з нормами чинного законодавства мала тривати не більш як 4 години, затягнулася майже на місяць і завершилося вилученням товару, додали у компанії.

Мережа АТБ оскаржила це рішення і після двох років розгляду справи суд став на бік компанії, постановив звільнити декларанта від сплати штрафу та повернути товар.

"Та навіть після цього рішення з невідомих причин митники ще більш ніж два місяці протиправно утримували товар підприємства, продовжуючи збільшувати суму завданої шкоди. Можливо, причина у бюрократичній тяганині, хоча у цьому разі не можна виключати й корупційної складової", – зауважують у компанії.

В АТБ вважають, такі дії посадовців Одеської митниці під час повномасштабної війни можуть свідчити про спробу тиснку на легальний бізнес.

"Навіщо чинити максимальний тиск на бізнес, який прагне сплатити до бюджету найбільшу можливу суму? Певно, відповідь на це питання є лише у самих одеських митників", – додали в компанії.

Як повідомлялося, мережа "АТБ" є найбільшим роботодавцем і платником податків у галузі. У 2023 році групою компаній було сплачено податків і зборів на загальну суму 25,06 млрд грн. Роком раніше "АТБ" передала до бюджетів усіх рівнів 20,44 млрд грн. У 2021 році цей показник становив 19,45 млрд грн.

Разом із цим загальна сума благодійної допомоги від "АТБ" Збройним силам України, добровольчим формуванням, медичним закладам, рятівникам, волонтерським організаціям та постраждалому від війни цивільному уже перевищує 1,5 млрд грн і продовжує зростати.

Автор: 

Одеса (931) суд (3340) АТБ (59) Новини компаній (3423) Державна митна служба (487)


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Топ коментарі
+17
Збитки разом із судовими витратами повинна компенсувати не "митниця", а конкретні особи, з власної кишені.
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21.03.2024 11:51 Відповісти
+15
" Вилучили товар та ще й ініціювали накладання штрафу"

100% на хабар розводили. Вони так завжди роблять. Питання у тому, що роблять це конкретні люди, а компенсувати має держава, а не ці люди. А хабарників ніяк не накажуть.
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21.03.2024 11:52 Відповісти
+8
Когда-то получил решение суда, что Од.таможня должна компенсировать прямые убытки... Только прямые! И началось! Сначала звонит начальник таможни: ты понимаешь, что "людей" без премии оставишь... Потом казначейство сообщает, что не знает с какого счета таможни списать деньги. Новые суды и новое решение: таможне сообщить казначейству номер счета. Потом... В конце года уже из казначейства звонят: ну, "забашляйте" хоть что-то на Новый год и зато мы деньги таможни вам перечислим... Несколько лет шли суды, потом еще столько же ждал денег...
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21.03.2024 11:56 Відповісти
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Збитки разом із судовими витратами повинна компенсувати не "митниця", а конкретні особи, з власної кишені.
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21.03.2024 11:51 Відповісти
і це цілком нормальна юридична процедура яка має назву регресний позов, до того ж там точно є чим, майна та грошей, як в арабського шейху
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21.03.2024 12:18 Відповісти
є анекдот на дану тему, де митники вирішують як привітати колегу із днем народження...
Один пропонує купити елітне авто, інші заперечують, що той вже має три.
Другий, скинутись на хатинку, інші заперечують, що той вже має й готельні комплекси...
Третій не витримав та каже: "А давайте, ми йому подаруємо на добу всю митницю??? " І тут одностайне та одноголосне заперечення, що такими грошима ніхто не розкидується.
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21.03.2024 15:32 Відповісти
" Вилучили товар та ще й ініціювали накладання штрафу"

100% на хабар розводили. Вони так завжди роблять. Питання у тому, що роблять це конкретні люди, а компенсувати має держава, а не ці люди. А хабарників ніяк не накажуть.
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21.03.2024 11:52 Відповісти
З власного, як керівника підприємства, 20-річного "спілкування" з митницею підтверджую 100500%%%%%%
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21.03.2024 13:02 Відповісти
підприємства із назвою "ТЮльки у соусі бахили"...
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21.03.2024 15:34 Відповісти
Не отстегивание хабарив этой замечательной конторе есть наглое и грубое порушення,как это взять и просто провести товар через таможню без договоренности,а что люди будут передавать своему киевскому начальству?
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21.03.2024 11:55 Відповісти
А одеська митниця внас якийсь фоп? Заплатить держава замість того щоб направити гроші в потрібне русло, а виних нема виходить.
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21.03.2024 11:55 Відповісти
Когда-то получил решение суда, что Од.таможня должна компенсировать прямые убытки... Только прямые! И началось! Сначала звонит начальник таможни: ты понимаешь, что "людей" без премии оставишь... Потом казначейство сообщает, что не знает с какого счета таможни списать деньги. Новые суды и новое решение: таможне сообщить казначейству номер счета. Потом... В конце года уже из казначейства звонят: ну, "забашляйте" хоть что-то на Новый год и зато мы деньги таможни вам перечислим... Несколько лет шли суды, потом еще столько же ждал денег...
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21.03.2024 11:56 Відповісти
АТБ натягнула митницю як гумку для пердоління.
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21.03.2024 12:07 Відповісти
У нас всі бояться "зіпсувати стосунки", через що й маємо диктатуру хабарників.
Не уявляю, як можна змінити цю систему...
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21.03.2024 12:12 Відповісти
Тому що бенефіціар атб це політ еліта , звичайні громадяни програють суд митниці
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21.03.2024 12:19 Відповісти
митниця це вже давно мафія, зрощена з державою... й чомусь законодавство побудовано таким чином, що митники можуть дозволити собі будь які абсурдні дій без притомних підстав... й це ще непогане закінчення справи, тому що бізнес великий та може собі дозволити суди на роки, а якщо бізнес не дуже великий тоді залишаються тільки хабарі...
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21.03.2024 12:34 Відповісти
А яке іще рішення міг винести суд відносно спонсорів слуг народу?
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21.03.2024 12:35 Відповісти
Суд міг відкрити провадження відносно замовників даної конфіскаціі.Митниця сама по собі інституція надзвичайно обережна і ляклива,вона кроку не ступить без прикриття чи вказівки зверху.А щодо АТБ то це мережа дешевих і зручних маркетів,які заробляють в основному за рахунок швидкого обороту.Так що замовники то якраз і є всілякі "арсени" і їм подібні,де продукти в півтора рази дорожчі і відповідно лежать вдвічі довше,час від часу змінюючи термін придатності...
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21.03.2024 13:02 Відповісти
C 1992г по 2004 год (с 2008г. на пенсии) растамаживал на Одесской и Ильичевской таможне для своего предприятия грузы размером от фур до посылок через UPS или DHL. Из своего личного опыта могу точно сказать, что ни мусорня в разных ее видах, ни пожарные, ни СЭС, ни прокуроры и т.п. по мерзостной гнусности не могут сравнится с таможней. Кажется, что специально в эту гадостную контору отбирают самых гнусных подонков Украины. Вполне легальных способом приипаться на ровном месте море, начиная с "работы по правилам", у них море. И никакой суд вам не поможет. Вот, например, вы получили посылку с запчастью для импортного оборудования, которое у вас простаивает из-за поломки. У вас земля горит под ногами, фирма теряет за каждый день простоя опупенные деньги, а тварь, прекрасно понимая, в каком вы положении, спокойненько отправляет вашу запчасть на "експердизу" в их якобы лабораторию на подтверждение таможенного кода. На такие "експердизы" могут уйти недели, а доказать, что мытарь занимался вымогательством, в суде невозможно. Все по правилам! И при этом таможенная крыса смотрит алчным взглядом вам в глаза, ожидая от вас предложения мзды. Дал и никакой экспертизы уже не надо. Это так действует рядовой состав, а их главшпаны это уже совсем другие приемы и вообще другая песня.
Одним словом мрази, которых надо убивать комиссарскими методами - без суда и следствия.
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21.03.2024 13:12 Відповісти

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