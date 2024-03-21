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Новини
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Австрія та Угорщина блокуватимуть передачу доходів від заморожених активів РФ на зброю для України (оновлено)

австрія,негаммер,нехаммер

Пропозиція Європейської Комісії щодо передачі доходів від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи буде схвалена на саміті лідерів Євросоюзу, який розпочнеться 21 березня у Брюсселі.

Канцлер Австрії Карл Негаммер перед самітом лідерів ЄС заявив, що Відень виступає проти цієї ідеї, передає "Європейська правда".

За його словами, Австрія підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти того, щоб їх використали на фінансування військової допомоги.

"Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною", – зазначив канцлер Австрії.

Проти пропозиції Єврокомісії також виступає Угорщина, пише DW із посиланням на неназваного європейського дипломата.

Водночас співрозмовник видання зауважив, що серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для Збройних Сил України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Бельгії Александр Де Кроо підтримали ідею про використання доходів від російських активів для військової допомоги Україні.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, 90% прибутку від знерухомлених суверенних активів РФ хочуть спрямувати через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для України. Решта буде використана на відновлення та реконструкцію. Лідери 27 країн ЄС обговорять цю пропозицію на саміті в четвер.

Напередодні високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що доходи від заморожених російських активів можуть становити близько 3 млрд євро на рік. За його словами, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році

Автор: 

Угорщина (553) зброя (894) Євросоюз (5214) заморожені активи (229)


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Топ коментарі
+7
Знову керівництву Євросоюзу доведеться купляти цього виродка. Дешевше було б внести зміни до статуту Євросоюзу та прогнати цих євромаргіналів ,ніж терпіти цей "єврорекет."
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21.03.2024 13:26 Відповісти
+5
Та ********* уже этих хазароциган из ЕС кто-нибудь!
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21.03.2024 13:09 Відповісти
+4
вони грають потрібну роль. при тому, що мабуть на західну і східну сторони. І не безкоштовно і для одних і для інших
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21.03.2024 12:01 Відповісти
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Уже вроде бы проходили этот момент про блокировку.... и в одни и те же грабли. Они настроены разосраться полностью с ЕС, и остаться без каких либо результатов?
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21.03.2024 10:36 Відповісти
вони грають потрібну роль. при тому, що мабуть на західну і східну сторони. І не безкоштовно і для одних і для інших
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21.03.2024 12:01 Відповісти
Теж варіант.
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21.03.2024 13:10 Відповісти
= вони грають потрібну роль. при тому, що мабуть на західну і східну сторони =
Яка ще "східна сторона" - мордор? На яку ще "західну сторону" може грати Угорщина з Австрією?
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21.03.2024 21:36 Відповісти
Выйдешь кофе попить
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21.03.2024 11:18 Відповісти
Та ********* уже этих хазароциган из ЕС кто-нибудь!
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21.03.2024 13:09 Відповісти
Знову керівництву Євросоюзу доведеться купляти цього виродка. Дешевше було б внести зміни до статуту Євросоюзу та прогнати цих євромаргіналів ,ніж терпіти цей "єврорекет."
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21.03.2024 13:26 Відповісти
Якщо хтось скаже, що Зеленського не підтримує народ України, то це буде брехня. Отже за все, що балакає і робить цей поцієнт несуть відповідальність 13,5 млн українців, як би вони зараз не намагалися від цього відцуратися. Так само і в Угорщині - Вітя Орбан робить і каже те, що подобається його виборцям, яких серед угорців більшість. Нещодавно Бабченко підрахував, щ у РФ підтримують х*йла біля 65% виборців. Реально підтримують. Отже, все що робить ця падлюка, подобається більшості росіян. Я не закликаю до тотальної національної ненависті, але робіть висновки
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21.03.2024 14:47 Відповісти
Орбан із своєю челяддю, розраховували отримати частину території України, після 24.02.2022, а воно он, як неловко вийшло!!
Прутін вимостив його вмістом субстанції з чемоданів… Тому старий і гадить, як накаже воєнний злочинець з московії…
Співпадіння…
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21.03.2024 17:14 Відповісти
--- Ай Моська! Знать она сильна.
Что лает на слона ! "
/ Іван Крилов /
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21.03.2024 17:51 Відповісти
було б чесно якби на військову допомогу не пускали б лише дохід з активів арештованих у Австрії та Угорщині. Є підозра що там таких майже нуль)))
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21.03.2024 18:54 Відповісти
Це не демократія, коли один-два уйобки можуть крутити всю Європу на буї як захочуть.
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21.03.2024 19:02 Відповісти
Тобто, у австрійського генія стратегії план такий - лишити Україну грошей на озброєння та можливості чинити опір, дати руснє все знищити та захопити, а потім повернути їй її ж заморожені активи на відбудову зруйнованог? Ми все правильно зрозуміли?
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21.03.2024 19:45 Відповісти
Як брати гроші в терористів та убивць, то все норм було. А як прийшов час їх покарати, то ніззя ті гроші чіпати.
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21.03.2024 21:51 Відповісти
Московії на нейтралітет Австрії просто наср*ти.
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22.03.2024 09:10 Відповісти
А яку відповідальність понесла Угорщина за воєні злочині скоєні угорськими окупантами на території України - спочатку у 1938 році на Закарпатті, а потім, під час ІІ СВ на всій території України? Серед усіх окупантів, угорці були найжорстокішими. Воєнні злочини строку давності не мають?
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22.03.2024 09:43 Відповісти
Мразоти
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22.03.2024 14:11 Відповісти
Московія московські гроші МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ на війну.
А арештованіі московські гроші НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ НА ЗУПИНЕННЯ війни! Бо Путін просто "чокнеться", коли дізнається, що увесь "бенкет" ЗА ЙОГО РАХУНОК!
Давайте пожаліємо Пуйла!
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24.03.2024 08:20 Відповісти

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