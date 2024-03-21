Австрія та Угорщина блокуватимуть передачу доходів від заморожених активів РФ на зброю для України (оновлено)

Пропозиція Європейської Комісії щодо передачі доходів від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи буде схвалена на саміті лідерів Євросоюзу, який розпочнеться 21 березня у Брюсселі.

Канцлер Австрії Карл Негаммер перед самітом лідерів ЄС заявив, що Відень виступає проти цієї ідеї, передає "Європейська правда".

За його словами, Австрія підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти того, щоб їх використали на фінансування військової допомоги.

"Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною", – зазначив канцлер Австрії.

Проти пропозиції Єврокомісії також виступає Угорщина, пише DW із посиланням на неназваного європейського дипломата.

Водночас співрозмовник видання зауважив, що серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для Збройних Сил України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Бельгії Александр Де Кроо підтримали ідею про використання доходів від російських активів для військової допомоги Україні.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, 90% прибутку від знерухомлених суверенних активів РФ хочуть спрямувати через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для України. Решта буде використана на відновлення та реконструкцію. Лідери 27 країн ЄС обговорять цю пропозицію на саміті в четвер.

Напередодні високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що доходи від заморожених російських активів можуть становити близько 3 млрд євро на рік. За його словами, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році