Ексчиновник ЗСУ під час війни незаконно збагатився на 58 мільйонів: придбав авто, квартиру та протезний завод
Правоохоронці викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки та інше майно.
До того ж підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2000 кв. м та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.
Підозрюваного затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці не уточнюють імені затриманого, але, за даними "УП", йдеться про Олександра Козловського.
Санкція інкримінованої йому статті 368-5 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
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