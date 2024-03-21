Під час ракетної атаки на Київ пошкоджено склад Rozetka, можливі затримки доставок. ФОТО
Унаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київ був пошкоджений склад онлайн-ритейлера Rozetka. Також постраждали замовлені товари клієнтів.
Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін у Facebook.
"Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для Rozetka. На фото – наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари", – наголосив він, додавши, що черезце можливі затримки доставок.
Крім того, під час обстрілу на складі перебували майже сотня співробітників Rozetka. На щастя, ніхто зі зміни не постраждав – після початку повітряної тривоги люди були в бомбосховищі.
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Він / власник мае гроші та юристів щоб судитися з кацапами.
Параша, а не держбюджет України , повинна платити.