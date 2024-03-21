Під час ракетної атаки на Київ пошкоджено склад Rozetka, можливі затримки доставок. ФОТО

Унаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київ був пошкоджений склад онлайн-ритейлера Rozetka. Також постраждали замовлені товари клієнтів.

Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін у Facebook.

"Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для Rozetka. На фото – наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари", – наголосив він, додавши, що черезце можливі затримки доставок.

Крім того, під час обстрілу на складі перебували майже сотня співробітників Rozetka. На щастя, ніхто зі зміни не постраждав – після початку повітряної тривоги люди були в бомбосховищі.