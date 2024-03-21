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Новини
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Під час ракетної атаки на Київ пошкоджено склад Rozetka, можливі затримки доставок. ФОТО

розетка

Унаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київ був пошкоджений склад онлайн-ритейлера Rozetka. Також постраждали замовлені товари клієнтів.

Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін у Facebook.

"Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для Rozetka. На фото – наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари", – наголосив він, додавши, що черезце можливі затримки доставок.

Атака на склад Rozetka

Атака на склад Rozetka

Атака на склад Rozetka

Атака на склад Rozetka

Крім того, під час обстрілу на складі перебували майже сотня співробітників Rozetka. На щастя, ніхто зі зміни не постраждав – після початку повітряної тривоги люди були в бомбосховищі.

Автор: 

обстріл (84) Rozetka (22)


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Розетка це приватний « великий бізнес».

Він / власник мае гроші та юристів щоб судитися з кацапами.

Параша, а не держбюджет України , повинна платити.
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21.03.2024 14:09 Відповісти
А хіба він подав до держбюджету на компенсацію?
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21.03.2024 14:13 Відповісти
Цей приватний великий бізнес сплачує податки і в статті взагалі не йдеться про якісь компенсації. Тому ваш висер незрозумілий.
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21.03.2024 14:21 Відповісти
Це такі наслідки від уламків ракети ?
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21.03.2024 14:33 Відповісти
серед уламків ракет бувають і нездетонувавші бойові частини
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21.03.2024 14:44 Відповісти
компи мабуть усе
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21.03.2024 14:35 Відповісти
Найближчим часом на олх викинуть багатенько "як нова" техніки...
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21.03.2024 14:49 Відповісти
Розетці буде тяжко, як і її постачальникам
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21.03.2024 15:11 Відповісти
От пишуть, що усе позбивали - збивають за межами міст, збивають високо над землею. Якщо щось і падає, то це уламки. А тут влучання практично у центрі міста. Ніякі це не збиття. Це відмазування потужного манагера єрмака, без діяльності якого нас уже б розбромбили в хлам.
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21.03.2024 16:02 Відповісти

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