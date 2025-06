Санкції працюють: Китайські банки відмовляються приймати платежі з Росії навіть у юанях

Відразу декілька китайських банків припинили приймати платежі в юанях із Росії, кошти за такими трансакціями повертають російським клієнтам.

Причиною відмови від операцій з російськими контрагентами могло стати побоювання вторинних санкцій США, пише російське видання "Известия" із посиланням на низку російських підприємців та банкірів.

За словами гендиректора компанії "Перша група" Олексія Порошіна, відмовилися приймати платежі з Росії навіть у юанях китайські Ping An Bank, Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank та China Zheshang Bank.

Співрозмовник видання у російському банківському секторі сказав, що ці банки перестали приймати платежі із середини січня. На думку російських банкірів, нові обмеження викликані побоюваннями через можливе запровадження вторинних санкцій з боку США.

Платежі в юанях з Росії не приймають і китайські банки з міжнародною участю, додав Порошін. Це філії CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Вони припинили проводити операції з клієнтами з Росії одразу після запровадження санкцій, уточнили два джерела на банківському ринку.

Інші співрозмовники газети розповіли, що банки Китаю непублічно попередили клієнтів із Росії про відмову від прийому платежів у юанях, але російські підприємці мають альтернативні способи для розрахунків.

У російських бізнес-об'єднаннях підтвердили повернення російським бізнесменам юаневих платежів, проведених через CIPS (китайський аналог SWIFT).

Відмова приймати платежі в юанях із Росії ускладнить проведення розрахунків для російських компаній, визнає засновник російської компанії Anderida Financial Group Олексій Тараповський. Найбільші банки КНР мають філії в США, тому країна пішла шляхом м'яких обмежень, залишаючи контрагенту альтернативні варіанти, вважає він.

За словами експерта, російські компанії все ще можуть проводити платежі через російські банки, платежі яких ще приймають у Китаї, або ж за допомогою відкриття філії компанії у КНР чи через Гонконг.

Він зауважив, що близько 80% російських підприємств, які регулярно працюють із КНР, відкрили філії в інших країнах, які не дотримуються санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, з початку 2024 року три з чотирьох найбільших китайських банків – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China – припинили приймати платежі від російських підсанкційних банків.

Через загрозу запровадження вторинних санкцій США операції з російськими контрагентами також суттєво обмежили банки з Туреччини та ОАЕ.