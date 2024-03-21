"Укрзалізниця" досі не відновила продаж металобрухту через Prozorro попри обіцянку голови

"Укрзалізниця" не відновила продаж металобрухту на майданчику Prozorro, попри публічну обіцянку голови правління компанії Євгена Лященко зробити це у березні і виставляти на продаж 20 тисяч тонн сировини щомісяця.

Про це повідомляє Telegram-канал "Монополіст".

За його даними, "Укрзалізниця" не проводить "брухтові" аукціони з листопада минулого року, пояснюючи це відсутністю постанови уряду, яка регламентує цей процес.

"Тобто, минуло 20 тижнів, засідання Кабміну відбуваються щотижнево, але УЗ не демонструє бажання заробити більше та відновити продажі брухту", – пише "Монополіст".

Зараз залізниця пропонує скоротити процедуру та продавати самостійно – без узгодження уряду. Це добре, оскільки, бюрократію потрібно прибирати, але ж у період, коли вносяться зміну у постанову №1054, компанія все ж таки могла б реалізовувати брухт за існуючою схемою.

Проте цього не відбувається. "Безумовно, можна шукати будь-які виправдання, але є факт: бюрократія, некомпетентність або ж "ігри в активність" з боку УЗ завдають збитки економіці, металургам, бюджету і кінець-кінцем самій УЗ", – констатує "Монополіст".

У 2023 році "Укрзалізниця" отримала від продажу 113 тисяч тонн металобрухту на внутрішньому ринку 460 млн грн. За даними "Монополісту", витрати "Укрзалізниці" через блокування продажу брухту у 2024 році можуть скласти близько 500 млн грн. Натомість компанія ініціювала підвищення тарифів на перевезення вантажів на 15%.

Раніше ЗМІ писали про дефіцит металобрухту як сировини для металургійних підприємств.