Війна нічого не змінила, підприємці скаржаться на тиск правоохоронців, – голова ТСК Ради із захисту прав інвесторів
Українські підприємці продовжують скаржитися на тиск правоохоронців, а також штрафи від податківців через "валютний контроль".
Про це очільниця Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко заявила після зустрічі з бізнес-спільнотою у Житомирі, передає РБК-Україна.
"Про деякі проблеми чую не вперше. Митниця, тиск з боку правоохоронців, "палиці в колесах" під час будівництва нових підприємств чи введення в експлуатацію потужностей. Є й нові труднощі, з якими зіштовхуються підприємці. Одразу кілька учасників зустрічі розповіли про штрафи від податкової через протермінування часу на повернення коштів в країну – т.з. валютний контроль", – розповіла Янченко.
Під час зустрічі підприємці також поскаржилися на тиск з боку силових структур. Так представник Ліванської інвестиційної групи, які в умовах війни змогли залучити $15 млн в нові підприємства на Київщині, розповіли про конфліктну ситуацію, яка виникла з Їхніми підприємствами в Житомирській області.
"Наше питання досить показове. Або методи тиску на бізнес нашого сусіда-агресора будуть поширюватися в Україні, або сучасна Україна отримає перемогу. Проблема ця системна, вона криється в менталітеті силових структур та їх відношенні до бізнесу. Саме це треба змінювати, бо в іншому випадку бізнес просто перестане існувати. Від бізнесу залежить економіка, армія і сама країна", – наголосив інвестор Ліванської групи Мерхеж Родріг.
Майже кожний підприємець стикається із певними проблемами під час взаємодії з правоохоронцями, додала адвокатка в галузі кримінального права Ольга Гетманенко.
"Це питання може бути врегульовано на законодавчому рівні, за допомогою додаткового контролю. Цю проблематику підтримав кожний, хто був сьогодні присутній на круглому столі", – наголосила Гетманенко.
Зі свого боку народна депутатка Галина Янченко пообіцяла звернутись до колег по парламенту і тримати це питання на контролі.
"Одним із резонансних питань, що прозвучали на круглому столі – це питання тиску правоохоронців і прокуратури на бізнес. Сьогодні ми почули показовий кейс. Я пропоную народним депутатам із парламентської спецкомісії по захисту інвесторів взяти цю справу на розгляд і на наш особистий парламентський контроль", – підсумувала Янченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
100% тебе пошлють
Держава - це завжди примус, а примусом ніхто не задоволений
Публикація - звичайний піар ТСК ВРУ що оправдати своє існування
https://t.me/irynagerashchenko/13736 Ірина Геращенко :
Тимчасові слідчі комісії в парламенті- це традиційно інструмент опозиції для контролю дій влади.
В цьому скликанні ВР створено десятки ТСК. Майже всі - слугами, які і так контролюють законодавчу гілку влади, мають свій уряд, силовиків, глав регіонів.
Але при цьому монобільшість і президія блокують ініціативу Європейської Солідарності по створенню ТСК щодо фортифікацій. Слуги не дають своїх представників в Комісію.
Маячня- раз зʼїздити на фортифікації і відрапортувати в соцмережах, як все там гарно, замість системно працювати над проблемою побудови якісних оборонних споруд і прозорості використання коштів на фортифікації.
А може тому і блокують, що контроль в цій темі не потрібен, навпаки, влада зацікавлена в непрозорості?
Переконую Д. Арахамію і А. Мотовиловця делегувати депутатів в ТСК. Поки що безрезультатно.
А ще з колегами з Голосу наполягаємо на винесенні в залу проєкту про заборону московських попів.
Ці самообісрані нагадують мені електорат зеленського. »
/Микола Савельєв, есквайр/