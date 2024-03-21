Війна нічого не змінила, підприємці скаржаться на тиск правоохоронців, – голова ТСК Ради із захисту прав інвесторів

Українські підприємці продовжують скаржитися на тиск правоохоронців, а також штрафи від податківців через "валютний контроль".

Про це очільниця Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко заявила після зустрічі з бізнес-спільнотою у Житомирі, передає РБК-Україна.

"Про деякі проблеми чую не вперше. Митниця, тиск з боку правоохоронців, "палиці в колесах" під час будівництва нових підприємств чи введення в експлуатацію потужностей. Є й нові труднощі, з якими зіштовхуються підприємці. Одразу кілька учасників зустрічі розповіли про штрафи від податкової через протермінування часу на повернення коштів в країну – т.з. валютний контроль", – розповіла Янченко.

Під час зустрічі підприємці також поскаржилися на тиск з боку силових структур. Так представник Ліванської інвестиційної групи, які в умовах війни змогли залучити $15 млн в нові підприємства на Київщині, розповіли про конфліктну ситуацію, яка виникла з Їхніми підприємствами в Житомирській області.

"Наше питання досить показове. Або методи тиску на бізнес нашого сусіда-агресора будуть поширюватися в Україні, або сучасна Україна отримає перемогу. Проблема ця системна, вона криється в менталітеті силових структур та їх відношенні до бізнесу. Саме це треба змінювати, бо в іншому випадку бізнес просто перестане існувати. Від бізнесу залежить економіка, армія і сама країна", – наголосив інвестор Ліванської групи Мерхеж Родріг.

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Майже кожний підприємець стикається із певними проблемами під час взаємодії з правоохоронцями, додала адвокатка в галузі кримінального права Ольга Гетманенко.

"Це питання може бути врегульовано на законодавчому рівні, за допомогою додаткового контролю. Цю проблематику підтримав кожний, хто був сьогодні присутній на круглому столі", – наголосила Гетманенко.

Зі свого боку народна депутатка Галина Янченко пообіцяла звернутись до колег по парламенту і тримати це питання на контролі.

"Одним із резонансних питань, що прозвучали на круглому столі – це питання тиску правоохоронців і прокуратури на бізнес. Сьогодні ми почули показовий кейс. Я пропоную народним депутатам із парламентської спецкомісії по захисту інвесторів взяти цю справу на розгляд і на наш особистий парламентський контроль", – підсумувала Янченко.