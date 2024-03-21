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Новини
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Рекордне падіння гривні призупинилося: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

Курс гривні

Курс гривні зміцнився після падіння до історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 22 березня, на рівні 38,9234 грн/$. Напередодні він падав до історичного мінімуму – 39,1399 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав до 42,4693 грн за євро, Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 19 березня на рівні 42,4641 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2223) гривня (1577) курс (1535) НБУ (9374) обмін валюти (734)


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73% ну пукніть га
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21.03.2024 19:34 Відповісти
Мабуть гроші передані(канадські доляри), нац банк знову крутить шарманку. Пишний ділок по показникам.
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21.03.2024 19:43 Відповісти
Бідний долар...Нас в черговий раз кинули...
Хоча, транш з ЄС ще не прийшов... Надія вмирає останньою... Бакс по 40!!!
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21.03.2024 20:46 Відповісти
Пам'ятаю, що на весні та влітку 2022 року гривня була у Львові ~40-41 дол.
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21.03.2024 21:58 Відповісти
Во что творит Щикалядный Борига - уже почти пять лет не во власти , а продолжает шкодить веселому хлопчиську та его КВНщикам! Не так ли , 73% ? Вова ж ни в чем не виноват ... это все Шоколадный!
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21.03.2024 23:56 Відповісти
отлично, с пятницы экономика резко пошла в гору
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22.03.2024 06:10 Відповісти

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