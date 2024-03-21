Рекордне падіння гривні призупинилося: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

Курс гривні зміцнився після падіння до історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 22 березня, на рівні 38,9234 грн/$. Напередодні він падав до історичного мінімуму – 39,1399 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав до 42,4693 грн за євро, Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 19 березня на рівні 42,4641 грн за євро.

Читайте також: Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень удвічі

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.