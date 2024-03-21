Морський коридор працює: Валютний виторг від експорту чорних металів зріс на 46%

Надходження від експорту чорних металів у січні-лютому 2024 року зросли до $522,52 млн – це на 46,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На чорні метали за цей період припало 7,67% загального обсягу надходжень від експорту товарів, порівняно із 5,53% за січень-лютий 2023 року, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Державної митної служби України.

Зокрема, у лютому надходження від експорту чорних металів становили $248,44 млн.

Водночас Україна в січні-лютому поточного року збільшила імпорт аналогічної продукції на 35,6% – до $221,53 млн. У лютому її ввезено на $112,11 млн.

Крім того, за два місяці 2024 року Україна збільшила експорт металовиробів на 3,7% – до $152,38 млн. У лютому їх експортовано на $88,06 млн.

Імпорт металовиробів зріс на 33,4% – до $144,769 млн. У лютому цієї продукції ввезено на $72,12 млн.

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Як повідомлялося, надходження від експорту чорних металів у 2023 році впали на 41,59% порівняно з 2022 роком – до $2,65 млрд, на чорні метали за цей період припало 7,32% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,26%.

Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% – до $1,31 млрд.

Крім того, минулого року Україна зменшила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з попереднім роком – до $877,92 млн. Водночас імпорт металовиробів за цей період зріс на 40,3% – до $902,57 млн.