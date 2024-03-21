Україна може отримати репарації ще до поразки Росії на полі бою, – Малюська

Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від країни-агресора ще до того, як Росія зазнає поразки на полі бою.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії "Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України", передає Укрінформ.

"Росія не ще не програла – і це правда. Але це не означає, що ми не можемо отримати компенсацію за завдану шкоду та репарації. Це буде доволі унікальний випадок для історії війн – отримати компенсацію під час війни, без того, щоб країна, яка сплачує компенсацію, програла цю війну. Технічно не існує жодних бар'єрів, щоб отримати таку компенсацію", – сказав Малюська, відповідаючи на запитання щодо можливості, з правової точки зору, стягнення репарацій з країни-агресора ще до її поразки у війні.

Він зауважив, що з міжнародної точки зору така виплата компенсацій Україні від РФ за завдану шкоду могла б бути найкращим сценарієм.

Вона не лише обмежить ресурси Росії та її спроможність вести війну, але слугуватиме елементом стримування для інших тоталітарних режимів. Диктатори в усьому світі будуть розуміти – якщо вони розпочнуть агресивну війну, це потягне за собою наслідки, і одним з таких наслідків може бути блокування та навіть вилучення суверенних активів.

Це, за словами міністра, був би "добрий розвиток" для глобальної економіки та для глобальної безпеки.

"У тому, що стосується створення трибуналу або іншого міжнародного механізму, – ми не бачимо, що це є необхідним. У багатьох країнах буде достатнім застосувати національне законодавство. Ми припускаємо, що буде укладена якась міжнародна угода, але, головним чином, для механізму розподілу таких активів. Ми маємо створити фонд компенсації, – це та історія, що вже розпочалася із формування реєстру завданої шкоди", – зазначив Малюська.

Його думку поділив німецький адвокат-міжнародник доктор Патрік Хайнеманн.

"Зазвичай, після війни країни сідають за стіл переговорів. Мирний договір, як правило, містить питання щодо репарацій. Але це не означає, що Росія не зобов'язана сплачувати Україні жодних репарацій ще до укладення такої мирної угоди. За міжнародним правом, відповідальність держави Росія є чинною вже зараз, вже у ці дні вона зобов'язана платити репарації. Цей прецедент має відбутися. Вся ця ситуація, коли Росія має мільярди (заблокованих) доларів та євро за кордоном – вона є унікальною", – зазначив німецький правник.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році.