США запропонували новий механізм використання заморожених активів РФ, щоб залучити $50 мільярдів для України, – Bloomberg

США запропонували країна "Великої сімки" створити механізм для випуску облігацій щонайменше на $50 мільярдів, забезпечених прибутками від заморожених російських активів, і використати отримані кошти для підтримки України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Ця пропозиція передбачає об’єднання активів російського центрального банку на суму $280 мільярдів, заморожених країнами G-7 та Європейським Союзом, під управлінням спеціально створеної проєктної компанії (special purpose vehicle, SPV), прибутки від цих активів використовуватимуть для випуску так званих "бондів свободи", розповіли співрозмовники агентства.

Один з них уточнив, що обговорення цієї пропозиції наразі перебуває на ранній стадії. Інше джерело додає, що деякі країни G-7, включаючи Німеччину та Францію, поставилися до нової ідеї з обережністю.

За словами ще одного співрозмовника, цей механізм може принести набагато більше ніж $50 мільярдів.

Більше двох третин заморожених активів Росії заблоковано в ЄС, де вони дають близько $3,6 мільярда чистого прибутку на рік.

Країни "Великої сімки" раніше пообіцяли, що російські активи залишатимуться замороженими, доки РФ не погодиться компенсувати Україні завдану нею шкоду.

При цьому в останні місяці країни G-7 обговорювали кілька варіантів того, як почати використовувати заморожені активи РФ. Але між ними залишаються суперечки через небажання європейських країн вдаватися до будь-яких дій, які можуть сприйматися як експропріація активів, спричинити юридичні проблеми та поставити під загрозу стабільність євро.

Наразі лідери ЄС обговорюють угоду про використання доходів від заблокованих активів для фінансування військових потреб України. Аргумент США полягає в тому, щоб розробити варіант, який максимізує дохід від заморожених активів з урахуванням прибутків від їх використання, щоб швидко отримати більше коштів для України, пояснили джерела Bloomberg.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 роц