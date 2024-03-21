Влада Києва відклала аукціон з передачі Житнього ринку в оренду на 15 років

Департамент комунальної власності Києва скасував призначений на 25 березня аукціон з пошуку орендаря для будівлі Житнього ринку і призначив новий конкурс на 15 квітня.

Інші умови торгів не змінилися, свідчить оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Житній ринок пропонується в оренду на 15 років, стартова вартість оренди ринку за місяць – 2,48 млн грн.

При цьому орендар має не пізніше ніж через 6 місяців після укладення угоди почати капітальний ремонт (реконструкцію) ринку, у тому числі даху, інженерних мереж, комунікацій, нежитлових приміщень. У цей період він зобов’язаний сплачувати орендну плату.

Зауважимо, що здійснення невід’ємних поліпшень орендованого об'єкта нерухомості може дозволити орендарю згодом викупити його за оціночною вартістю.

Раніше мер Києва Віталій Кличко пообіцяв продовжити термін подачі заяв на аукціон з оренди Житнього ринку до 25 днів. Початково потенційним орендарям надали лише 5 днів на підготовку до участі у конкурсі.

"Щодо рішення про здачу в оренду приміщення Житнього ринку, яке є комунальною власністю. Підкреслю: умовою оренди є збереження функціоналу та продовження роботи ринку. У вимогах до орендаря – реконструкція критої будівлі, зокрема й її даху, ремонт інженерних комунікацій. Термін подачі заяв на аукціон, який під час воєнного стану законодавство встановлює від 5 днів, місто подовжить. І зараз законною процедурою оголосимо про нові торги, до яких потенційні інвестори матимуть максимальний за законом термін – 25 днів до відкритого аукціону", – сказав Кличко під час засідання Київради.

Будівля Житнього ринку загальною площею 11 186 кв. м розташована у центрі Києва на Подолі. Вона була збудована у 1980 році.

За умовами аукціону, перший поверх ринку (площа – 5713 кв. м) має бути відведений під продаж сільськогосподарської продукції, товарів першої необхідності, ветеринарно-санітарну лабораторію. На другому поверсі (площа 750 кв. м) можна розмістити об’єкти торгівлі, ресторани, сервіси, як-от ательє, хімчистку, ремонтні майстерні. Підвальні приміщення, а це 4723 кв. м, призначені для тимчасового зберігання товарів.

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У квітні 2022 року орендарем ринку стала компанія "Танджерін", пов’язана з Tarantino Family, вона зобов'язалася сплачувати за оренду 1,2 млн грн на місяць. Після звинувачень Tarantino Family у зв'язках з Росією її новим власником восени 2022 року нібито став німецький підприємець Флоріан Болен.

Орендар мав провести капітальний ремонт ринку, але цього так і не було зроблено.