На будівництві укріплень вже крадуть: На Харківщині підрядник намагався вивести 20 мільйонів гривень

Будівельна компанія намагалася розтратити бюджетні кошти під час будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.

Спробу вивести частину виділених на зведення укріплень коштів виявили детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) за допомогою Державної служби фінансового моніторингу, повідомляє пресслужба БЕБ.

Згідно із повідомленням, підприємство отримало від Харківської обласної державної адміністрації підряди на будівництво фортифікаційних споруд вартістю понад 240 млн грн. Частину з цих коштів, а саме 20,45 млн грн товариство перевело на рахунки фізичної особи - підприємця, зареєстрованого у січні 2024 року.

"Згадувана особа фактично працює адміністратором закладу харчування, тобто немає відношення до будівництва. Водночас після отримання коштів вона намагалась перерахувати їх на рахунок компанії, що може бути пов’язана із діяльністю так званих "конвертаційних центрів", – зазначається у повідомленні.

У БЕБ запевнили, що наразі вихідні платежі по рахунках фізособи - підприємця зупинено, а кошти на суму 20,45 млн грн заблоковано.

"Детективи БЕБ вживають подальші заходи щодо недопущення розтрати бюджетних коштів виділених для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області", – додали у Бюро.

Як повідомлялося, Харківська ОДА з початку лютого уклала сотні угод на зведення фортифікаційних споруд загальною вартістю понад 2 мільярди гривень. Переможці тендерів, як і їх умови, засекречені.