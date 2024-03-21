БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 942 39

Влада Кривого Рогу витратить 420 мільйонів на ремонт доріг. Ціни засекретили

вілкул

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради 14 березня за результатами тендеру замовив ТОВ "Весташляхбуд" поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності міста загальною вартістю 421,51 млн грн.

За ці кошти фірма продовжить ремонтувати вулиці й дороги Кривого Рогу до кінця цього року, повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Йдеться про холодне фрезерування, влаштування асфальтобетонного покриття та покриття з плитки, ямковий ремонт, ліквідацію вибоїн, нанесення розмітки, ремонт каналізаційних колодязів та водовідведення.

Відповідно до локальних кошторисів, офіційна середня зарплата шляхових робітників становитиме близько 16 тис грн. Але на зарплату передбачено лише 2,5% ціни договору (10,59 із 421,51 млн грн), як і торік (3,44 із 133,43 млн грн).

Роботи оплачуватимуть протягом десяти робочих днів після їх виконання.

Минулого року тендер на утримання доріг Кривого Рогу виграла ця ж компанія. Тоді ціни щебенево-піщаної суміші, бетону і піску у кошторисі були вищими від ринку. За іншим контрактом ціни солі для посипання доріг Кривого Рогу від "Весташляхбуду" були завищені щонайменше у півтора рази. Після скандалу мерія знизила ціну солі так, що вартість підряду зменшилась на 11 млн грн.

У тих випадках була опублікована підсумкова відомість ресурсів, що дало змогу порівняти ціни будматеріалів із ринковими цінами. Нині ж оприлюднені були тільки договірна ціна і локальний кошторис, який містить лише ціни робіт. Відтак ціни будматеріалів невідомі, і неможливо сказати наскільки вони завищені у порівнянні з ринковими.

Читайте також: Держагентство з відновлення витратить 2 мільярди на транспортну розв’язку у Миколаєві

Монополіст на поточний ремонт і утримання доріг у Кривому Розі "Весташляхбуд" отримав підряд без конкуренції, бо на тендер більше ніхто не прийшов. Засновниками фірми зараз є:

  • Ганна Лаврешина;
  • ТОВ "Грінфорт-С", яке належить Самвелу Єганяну та АТ "ЗНВКІФ "Нортон", де найбільшу частку 5% має ПрАТ "Страхова компанія "Велес" подружжя Сардарянів;
  • Менахем Мендел Едері, який є сином головного рабина Кривого Рогу Лірона Едері.

Лаврешина разом із Наталією Євсюковою володіє криворізьким ТОВ "Нара-Авто", як торгує автомобілями. Свого часу ним керував Ігор Лаврешин, а нині керує Олександр Євсюков. Ці двоє були помічниками покійного колишнього нардепа від Партії регіонів та "Опоблоку" Костянтина Павлова. У 2020-2021 році останній був мером Кривого Рогу від "ОПЗЖ".

Крім того, раніше співзасновницею фірми "Нара-Авто" була Надія Любоненко – дружина ексмера Кривого Рогу та колишнього нардепа від Партії регіонів Юрія Любоненка.

Павлов свого часу був заступником Юрія Любоненка та Юрія Вілкула на посаді мера, однак і після того ці троє продовжували разом брати участь у заходах у Кривому Розі.

До 2012 року "Весташляхбудом" співволоділа Каріне Сардарян – дружина одеського бізнесмена Сурена Сардаряна. Останнього пов’язує багаторічна дружба і спільні бізнес-інтереси з виконувачем обов’язків мера Кривого Рогу і депутатом Криворізької міськради від власної партії Юрієм Вілкулом, а також із його сином Олександром Вілкулом, який раніше був головою Дніпропетровської ОДА та нардепом від "Опозиційного блоку".

Автор: 

Вілкул Олександр (15) дороги (1584) Кривий Ріг (267) ремонт (1489) тендер (2187) Prozorro (1773)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
21.03.2024 19:24 Відповісти
+12
І захищатись вони від шахедів та ракет бруківкою та асфальтом будуть... Все, як робить уродженець криворожний... Он зараз знов до кордону з московитами на Сумщині дороги робить... Чекаємо на чергове запрошення до "травневих шашликів"?
показати весь коментар
21.03.2024 19:39 Відповісти
+12
Регионалы продолжают доить ресурсы города. Как раз сегодня, идя с работы домой, подумал о вилкуле. Наверняка он свои миллионы долларов имеет, но что его и таких как он держит на госдолжностях? А все просто. Никакие они не бизнесмены. А скорее наоборот, паразиты на теле государства. Отстрани их от гос должностей и корыта, все они и их капиталы пропадут. А мудрый нарид голосует за них, получая подачки перед выборами.
показати весь коментар
21.03.2024 19:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский о коррупции в Украине: "Все чисто"
показати весь коментар
21.03.2024 19:24 Відповісти
верещук,
і де вони бачили корупцію в Україні???
показати весь коментар
22.03.2024 09:38 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2024 19:24 Відповісти
Як ******* говорити київські СБУшники: На большой кусок рот сам улыбается.
показати весь коментар
21.03.2024 19:25 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2024 19:26 Відповісти
Вілкул задоволений, значить діло буде! Та напевно ж і криворожанин Зеленський взяв справу під особистий контроль...
показати весь коментар
21.03.2024 19:33 Відповісти
я дивуюсь, чому нас досі не послали нах.
крузак для мента за 220 к, на дороги 17 ярдів
100+- ярдів списдяно при резніку
чому????
показати весь коментар
22.03.2024 09:40 Відповісти
Нє мєшайтє нормальним людям жить!
показати весь коментар
21.03.2024 19:34 Відповісти
Сіль була мабуть з Мертвого моря . Навозили в кишенях з землі обетованої
показати весь коментар
21.03.2024 19:34 Відповісти
а потом тут некоторые ананасы будут трындеть заберите ПВО из Киева и дайте нам у КрывыйРиг...
показати весь коментар
21.03.2024 19:35 Відповісти
Америка дай денег на оружие!
показати весь коментар
21.03.2024 19:36 Відповісти
А Америка все знає і палець об палець ніхрена не блокує рахунки вкрадених в Україні грошей.
показати весь коментар
21.03.2024 19:38 Відповісти
Ну це набагато краще ніж вкрадені мільярди в офшорах.
показати весь коментар
21.03.2024 19:36 Відповісти
Якщо крадуть " наші люді" - то це не крадіжка. Це бізнєс.
показати весь коментар
21.03.2024 19:40 Відповісти
І захищатись вони від шахедів та ракет бруківкою та асфальтом будуть... Все, як робить уродженець криворожний... Он зараз знов до кордону з московитами на Сумщині дороги робить... Чекаємо на чергове запрошення до "травневих шашликів"?
показати весь коментар
21.03.2024 19:39 Відповісти
Почему-то ары в тех краях испокон веков(советских) тупо занимаются асфальтом... Стоко уже асфальта и в дождь , и в снег уложено на ветер, шо мама не горюй.
показати весь коментар
21.03.2024 19:49 Відповісти
Та не лише там - на заході країни теж, як в дворах викладали то теж вони від керівника до робітника і жодного українця.
показати весь коментар
21.03.2024 20:12 Відповісти
Гроші платників податків, на цей раз, будуть ****№ти в режимі суворої секретності. Шоб не гавкали та слиною не вдушились. В фулі! Ніхто з Ніхтом дорвалися до міста...
показати весь коментар
21.03.2024 19:50 Відповісти
95 кварта́л - одна з центральних місцевостей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривого Рогу , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_95_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB однойменна площа довкола кругового перехрестя доріг у всіх напрямках міста.

невже, вам шкода 420 мільйонів, порадувати зе!прєзіка, на день шашлика, 9 травня?
показати весь коментар
21.03.2024 19:52 Відповісти
Мая, 9 мая. В офісє пРєзідєнта всє гаварят па-рускі, і тєлєграм-кАнали ОП тоже па-рускі. Ета для мудрава наріда пРєзідєнт запісиваєт відоси на мовє. Зачєм кавєркать вєлікій рускій язик сваєй мовай?
показати весь коментар
22.03.2024 09:20 Відповісти
вилупки
показати весь коментар
21.03.2024 19:54 Відповісти
Регионалы продолжают доить ресурсы города. Как раз сегодня, идя с работы домой, подумал о вилкуле. Наверняка он свои миллионы долларов имеет, но что его и таких как он держит на госдолжностях? А все просто. Никакие они не бизнесмены. А скорее наоборот, паразиты на теле государства. Отстрани их от гос должностей и корыта, все они и их капиталы пропадут. А мудрый нарид голосует за них, получая подачки перед выборами.
показати весь коментар
21.03.2024 19:55 Відповісти
в прошлом году посадили 100Га картошки, жук все съел... в этом году посадим 200Га картошки, пусть жук подавится
показати весь коментар
21.03.2024 20:08 Відповісти
Порхаті злодії невмирущі...
показати весь коментар
21.03.2024 20:10 Відповісти
От реально, в чому полягає небезпека оприлюднення цін на послуги будівельних компаній та закупку матеріалів, крім того, що всі побачать, як і на чому крали? Кляті клептомани, ротяки б з очима вам позаливало розпеченою смолою.
показати весь коментар
21.03.2024 20:10 Відповісти
Асфальт буду класть ночью. Шоб никто не увидел. Они меняют ландшафты, причем вручную (с).
показати весь коментар
21.03.2024 20:38 Відповісти
Скільки ще буже продовжуватись цей грьобаний цирк??
показати весь коментар
21.03.2024 20:38 Відповісти
Доки клоун при владі.
показати весь коментар
22.03.2024 09:16 Відповісти
Мені здається нам взагалі портібно всрозсекретити все що можна, щоб і зайва миша не пробігла
показати весь коментар
21.03.2024 20:41 Відповісти
гандонище вилкул с бойца антимайдана пекрасился на боевого генерала ЗСУ, *** поймешь кто же там на родине клоуна коректирует свинособачьи ракеты
показати весь коментар
21.03.2024 20:50 Відповісти
Гугл добре пам'ятає ціх внутрішніх ПІД@РІВ вілкул вів
показати весь коментар
22.03.2024 07:16 Відповісти
Главное к фронту дороги сделать, чтобы русским танкам было удобнее ехать. Как в 22 году.
показати весь коментар
22.03.2024 07:27 Відповісти
Запам'ятайте, що риги, младориги і зестадо будуть міняти свою позицію на кардинально протилежні в залежності від обстановки. Досить поглянути на цього вілкула і найвеличнішого Віслюка. Аби далі красти, красти, красти, ну і фізично вижити.
показати весь коментар
22.03.2024 09:15 Відповісти
Яка влада такі й наслідки для Українців!

22.‎03.‎2024 758доба війни

11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".

Два критично важливих транспортних об'єкта на території Києва, що знаходяться на балансі центральних органів влади - Дарницький міст і міст Патона знаходяться в критичному стані.
показати весь коментар
22.03.2024 09:20 Відповісти
Азохенвей!
показати весь коментар
22.03.2024 10:14 Відповісти
У них все стабільно, греби поки хрипатий банкує.....
показати весь коментар
22.03.2024 10:48 Відповісти
Місто мало не щодня ********. А де ж програма закупки РЄБів місцевими адміністраціями?
показати весь коментар
22.03.2024 13:16 Відповісти
Яке відношення до влади міста має цей риг?
показати весь коментар
22.03.2024 23:32 Відповісти
Дніпропетровська область завжди була завшивлена всією цією опзешної гидотою, всі жирні мародери бюджету починаючи з Коломийського та йому подібному та і адміністрація від януківських часів майже не змінилася, ну при цьому керівництві країни на краще розраховувати не доводиться.
показати весь коментар
23.03.2024 05:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 