Влада Кривого Рогу витратить 420 мільйонів на ремонт доріг. Ціни засекретили

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради 14 березня за результатами тендеру замовив ТОВ "Весташляхбуд" поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності міста загальною вартістю 421,51 млн грн.

За ці кошти фірма продовжить ремонтувати вулиці й дороги Кривого Рогу до кінця цього року, повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Йдеться про холодне фрезерування, влаштування асфальтобетонного покриття та покриття з плитки, ямковий ремонт, ліквідацію вибоїн, нанесення розмітки, ремонт каналізаційних колодязів та водовідведення.

Відповідно до локальних кошторисів, офіційна середня зарплата шляхових робітників становитиме близько 16 тис грн. Але на зарплату передбачено лише 2,5% ціни договору (10,59 із 421,51 млн грн), як і торік (3,44 із 133,43 млн грн).

Роботи оплачуватимуть протягом десяти робочих днів після їх виконання.

Минулого року тендер на утримання доріг Кривого Рогу виграла ця ж компанія. Тоді ціни щебенево-піщаної суміші, бетону і піску у кошторисі були вищими від ринку. За іншим контрактом ціни солі для посипання доріг Кривого Рогу від "Весташляхбуду" були завищені щонайменше у півтора рази. Після скандалу мерія знизила ціну солі так, що вартість підряду зменшилась на 11 млн грн.

У тих випадках була опублікована підсумкова відомість ресурсів, що дало змогу порівняти ціни будматеріалів із ринковими цінами. Нині ж оприлюднені були тільки договірна ціна і локальний кошторис, який містить лише ціни робіт. Відтак ціни будматеріалів невідомі, і неможливо сказати наскільки вони завищені у порівнянні з ринковими.

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Монополіст на поточний ремонт і утримання доріг у Кривому Розі "Весташляхбуд" отримав підряд без конкуренції, бо на тендер більше ніхто не прийшов. Засновниками фірми зараз є:

Ганна Лаврешина;

ТОВ "Грінфорт-С", яке належить Самвелу Єганяну та АТ "ЗНВКІФ "Нортон", де найбільшу частку 5% має ПрАТ "Страхова компанія "Велес" подружжя Сардарянів;

Менахем Мендел Едері, який є сином головного рабина Кривого Рогу Лірона Едері.

Лаврешина разом із Наталією Євсюковою володіє криворізьким ТОВ "Нара-Авто", як торгує автомобілями. Свого часу ним керував Ігор Лаврешин, а нині керує Олександр Євсюков. Ці двоє були помічниками покійного колишнього нардепа від Партії регіонів та "Опоблоку" Костянтина Павлова. У 2020-2021 році останній був мером Кривого Рогу від "ОПЗЖ".

Крім того, раніше співзасновницею фірми "Нара-Авто" була Надія Любоненко – дружина ексмера Кривого Рогу та колишнього нардепа від Партії регіонів Юрія Любоненка.

Павлов свого часу був заступником Юрія Любоненка та Юрія Вілкула на посаді мера, однак і після того ці троє продовжували разом брати участь у заходах у Кривому Розі.

До 2012 року "Весташляхбудом" співволоділа Каріне Сардарян – дружина одеського бізнесмена Сурена Сардаряна. Останнього пов’язує багаторічна дружба і спільні бізнес-інтереси з виконувачем обов’язків мера Кривого Рогу і депутатом Криворізької міськради від власної партії Юрієм Вілкулом, а також із його сином Олександром Вілкулом, який раніше був головою Дніпропетровської ОДА та нардепом від "Опозиційного блоку".