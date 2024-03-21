Заміна української "Мрії": США розробляють найбільший у світі вантажний літак. ФОТОрепортаж

Американський стартап Radia розробляє найбільший вантажний літак у світі, який за розмірами має перевершити українську "Мрію", знищену внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє телеканал CNN, передає Укрінформ.

"Енергетичний стартап Radia з Колорадо розробляє найбільший літак в історії авіації. Місією літака WindRunner буде доставка гігантських лопатей завдовжки 300 футів (91,4 м, – ред.) безпосередньо до вітрових електростанцій", – повідомили розробники.

Літак використовуватиме екологічне авіаційне паливо, а для посадки йому потрібна лише грунтова або гравійна злітно-посадкова смуга. Він зможе приземлятися на злітно-посадкові смуги завдовжки 6000 футів (1800 метрів), чого не може зробити жоден інший великий комерційний літак.

Передбачається, що WindRunner перевершить Ан-225 – найважчий літак із коли-небудь побудованих, який був знищений на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

WindRunner матиме об'єм вантажного відсіку 272 тис. кубічних футів, що співмірно з об'ємом трьох олімпійських басейнів. Він у 12 разів більший, ніж у Boeing 747-400, і на 127 футів довший. Розмах крил складає 261 фут.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2022 року російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.













