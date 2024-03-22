Нідерланди цьогоріч виділять ще 2 мільярди євро на військову підтримку України

Нідерланди у 2024 році виділять ще 2 млрд євро фінансування на військову підтримку України й це "не останній внесок" країни.

Про це розповів прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час Київського Безпекового Форуму, передає LIGA.net.

За словами Рютте, це фінансування включає 250 млн євро на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів.

"Це не останній наш внесок. Ми також наполегливо працюємо, аби 24 нідерландські літаки F-16 якомога швидше опинилися в небі над Україною", – наголосив Рютте.

Нідерландський прем'єр зауважив, що не менш важливим є питання відповідальності та відновлення справедливості після закінчення війни. Він наголосив, що це найважливіша частина Формули миру президента Володимира Зеленського.

Рютте також анонсував, що 2 квітня Нідерланди як співорганізатори приймуть у Гаазі конференцію "Відновлення справедливості для України".

"Мета заходу в тому, щоб підбити підсумки досягнутого та визначитися, що буде далі", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди допоможуть Чехії закупити 800 тис. боєприпасів для України та виділять на це 250 млн євро.