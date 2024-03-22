Мін’юст США звинуватив Apple у монополізації ринку смартфонів. Проти компанії подали позов

Міністерство юстиції США та генеральні прокурори 16 штатів подали позов проти Apple Inc., звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

У позові стверджується, що Apple користується своїм домінуючим становищем на ринку смартфонів та додатків для них, обмежуючи можливості споживачів щодо зміни пристроїв або використання продуктів інших виробників разом із iPhone, передає Інтерфакс-Україна.

"Apple утримує монопольну позицію на ринку смартфонів не тільки тому, що випереджає конкурентів, а й за рахунок порушення федерального антимонопольного законодавства", – заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

"Ми стверджуємо, що Apple використовує стратегію, засновану на антиконкурентній поведінці, яка завдає шкоди як споживачам, так і розробникам", – додав він.

Apple заявила, що позов "є загрозою тому, чим ми є, та принципам, які виділяють наші продукти на висококонкурентних ринках".

У компанії зазначають, що успішний для позивачів результат цієї справи "підірве здатність Apple створювати технології, на які люди чекають від неї", в яких взаємопов'язані апаратне та програмне забезпечення, а також сервіси.

"Це створить небезпечний прецедент, надавши уряду можливість жорстко контролювати розробку технологій для людей", – йдеться в заяві Apple.

Мін'юст США двічі подавав позови проти Apple за останні 14 років у зв'язку з антимонопольними порушеннями, проте вперше звинувачує компанію в незаконному маніпулюванні домінуючим становищем на ринку.

Регулятор розпочав розслідування щодо Apple ще у 2019 році у зв'язку зі скаргами розробників на те, що компанія стягує з них величезні комісії за розміщення додатків у магазині для пристроїв компанії та не дає їм можливості пропонувати свої сервіси користувачам в обхід App Store.