США закликають Україну припинити удари по російських НПЗ, в Офісі Зеленського відреагували (оновлено)

США закликали Україну більше не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі. Адже, це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.

Про це пише Financial Times з посиланням на трьох співрозмовників, передає ЄП.

За їхніми даними, прохання-попередження Києву нібито неодноразово передавали керівництву Служби безпеки та Головного управління розвідки.

Співрозмовники видання зазначають, що Білий дім "все більше стурбований" українськими ударами по НПЗ, терміналах та іншій енергетичній інфраструктурі у західній частині РФ, що вплинули на російські обсяги виробництва у цій сфері.

Однією з причин занепокоєння США є те, що падіння російського експорту може спровокувати глобальне підвищення світових цін, оскільки Москва, попри санкції, досі залишається одним з найбільших експортерів. Водночас зростання цін на пальне може відобразитися на результатах майбутніх президентських виборів у США.

Також у Вашингтоні стурбовані, що у відповідь на українські удари Росія може зробити щось із енергетичною інфраструктурою, важливою для країн Заходу, як наприклад трубопроводом, що прокачує нафту з Казахстану через територію Росії для експорту на глобальні ринки.

У відповідь на запити про коментарі у Раді нацбезпеки сказали, що США "не заохочують та не уможливлюють" українські удари по цілях на території Росії.

Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив, що Вашингтон вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії.

"Це фіктивна інформація. Ніхто не після двох років повномасштабної війни диктуватиме Україні умови ведення цієї війни. У рамках міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни. Паливо є основним інструментом ведення війни. Україна руйнуватиме паливну інфраструктуру", – сказав Подоляк в ефірі російського телеканалу "Дождь", повідомляє Радіо Свобода.

Удари України по російським НПЗ

Як повідомлялося, біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають через побоювання зменшення виробництва внаслідок ударів українських дронів по найбільшим російським НПЗ.

У ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.

Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.

У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.

Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.