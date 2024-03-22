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Новини
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США закликають Україну припинити удари по російських НПЗ, в Офісі Зеленського відреагували (оновлено)

нпз,росія

США закликали Україну більше не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі. Адже, це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.

Про це пише Financial Times з посиланням на трьох співрозмовників, передає ЄП.

За їхніми даними, прохання-попередження Києву нібито неодноразово передавали керівництву Служби безпеки та Головного управління розвідки.

Співрозмовники видання зазначають, що Білий дім "все більше стурбований" українськими ударами по НПЗ, терміналах та іншій енергетичній інфраструктурі у західній частині РФ, що вплинули на російські обсяги виробництва у цій сфері.

Однією з причин занепокоєння США є те, що падіння російського експорту може спровокувати глобальне підвищення світових цін, оскільки Москва, попри санкції, досі залишається одним з найбільших експортерів. Водночас зростання цін на пальне може відобразитися на результатах майбутніх президентських виборів у США.

Також у Вашингтоні стурбовані, що у відповідь на українські удари Росія може зробити щось із енергетичною інфраструктурою, важливою для країн Заходу, як наприклад трубопроводом, що прокачує нафту з Казахстану через територію Росії для експорту на глобальні ринки.

У відповідь на запити про коментарі у Раді нацбезпеки сказали, що США "не заохочують та не уможливлюють" українські удари по цілях на території Росії. 

Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив, що Вашингтон вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії.

"Це фіктивна інформація. Ніхто не після двох років повномасштабної війни диктуватиме Україні умови ведення цієї війни. У рамках міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни. Паливо є основним інструментом ведення війни. Україна руйнуватиме паливну інфраструктуру", – сказав Подоляк в ефірі російського телеканалу "Дождь", повідомляє Радіо Свобода.

Удари України по російським НПЗ

Як повідомлялося, біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають через побоювання зменшення виробництва внаслідок ударів українських дронів по найбільшим російським НПЗ.

У ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.

Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.

У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.

Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.

Автор: 

НПЗ (380) росія (14455) США (4977)


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Топ коментарі
+15
Вот *** дожили. Раньше давили на рашку снижением цены на нефть, теперь рашка давит ценой на нефть на весь мир? Вы там суки все ********? Интересно каким образом может вырасти цена на нефть из-за ударов по НПЗ? От ударов по НПЗ тлько цена на бензин может подскочить на рашке а цена на нефть наоборот должна падать так как скважины не остановишь а нефть нужно куда то девать.
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22.03.2024 10:44 Відповісти
+12
У відповідь на занепокоєння західних п. Україна має заявити "Зброя і допомога ввечері, припинення ударів по РФ зранку". П.- політики. А ви що подумали? 😣
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22.03.2024 10:05 Відповісти
+12
Чиновники із США: "Українці, не чіпайте НПЗ рашистостану, не заважайте нам робити бізнес на вашій крові!"
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22.03.2024 10:38 Відповісти
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У відповідь на занепокоєння західних п. Україна має заявити "Зброя і допомога ввечері, припинення ударів по РФ зранку". П.- політики. А ви що подумали? 😣
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22.03.2024 10:05 Відповісти
Кловани-клєптомани? Нє, випустять потужний відосік, в якому пригрозять, у випадку не надання терміново допомоги, мобілізувати ще 500 тисяч українців не зрозуміло на хера.
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22.03.2024 10:13 Відповісти
З лопатами на іскандери. О - баняки.
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22.03.2024 10:27 Відповісти
1. Financial Times- не е надійним джерелом інформації.
Це звичайна газета…
Це не заява Білого Дому. Або рішення конгресу.

2. Якщо припустити, що диму без вогню не буває, то приїзд Салівана до Київа може бути До цего відношення.

3. Можливо допустити що Саліван обговорював @ формулу миру@ для України.
яка у трактовці Салівана більше схожа на « компроміс з рф» ( модель двух корей, лігімітізація окупованих теріторій…).

4. Саліван/Бернс були помічені у перемовинах з рф- second track. Можливо, як кажуть деякі оглядачі, вони поспішають « закінчити війну/ заморозити» до виборів Байдена, щоб використати цей факт у партійній борьбі з республіканцями.
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22.03.2024 18:30 Відповісти
путин сработал в США через свою агентуру и бизнес-партнеров.
Почему-то не Остин приезжал с этим требованием...
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22.03.2024 10:37 Відповісти
Чиновники із США: "Українці, не чіпайте НПЗ рашистостану, не заважайте нам робити бізнес на вашій крові!"
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22.03.2024 10:38 Відповісти
Вот *** дожили. Раньше давили на рашку снижением цены на нефть, теперь рашка давит ценой на нефть на весь мир? Вы там суки все ********? Интересно каким образом может вырасти цена на нефть из-за ударов по НПЗ? От ударов по НПЗ тлько цена на бензин может подскочить на рашке а цена на нефть наоборот должна падать так как скважины не остановишь а нефть нужно куда то девать.
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22.03.2024 10:44 Відповісти
90% кацапської нафти це сміття болотяне низької якості. Щоб отримати з нього нормальну нафту, потрібні НПЗ. Зараз кацапськку нафту купляють всілякі жовтопикі які плювали на санкції. Якщо кацапської нафти не буде, цінник на всю іншу нафту підпригне всеодно. Але нам від того ні холодно ні жарко. Хай чехляться з допомогою. Інакше будемо бити скільки захочемо і куди самі вирішимо.
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22.03.2024 11:38 Відповісти
на умовах анонімності спілкувалося з трьома співрозмовниками. Прохання-попередження Києву нібито неодноразово передали топпосадовцям

Походу анонимне скиглення, це не США.
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22.03.2024 11:05 Відповісти
Вони в собі взагалі?
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22.03.2024 11:06 Відповісти
Ну чудово, США нам пропонує йти вмирати з голою жопою проти сотень і тисяч бомб, ракет, дронів, але не чіпати джерело грошей для війни росії. Напевне переживають за ціни на бензин в США, вдруг на пів цента виростуть.
Я думаю США не достатньо щирі у своєму відношенні до народу України, бо це схоже на спустошення цієї країни, типу "так не діставайся ти нікому", починаючи з 18-го коли їх ГОшки разом з росіянами топили за Зеленського. Дают зброї рівно стільки щоб війна продовжувалася якомога довше.
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22.03.2024 11:08 Відповісти
У цих закликів має бути фамілія та посада, в інших випадках то служба ОБС
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22.03.2024 11:14 Відповісти
що їм життя українців, у них он вибори на носі, і НОНО щоб бензин часом на 1 цент не подорожчав. масонське отродіє
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22.03.2024 11:17 Відповісти
США много к чему призывали.
Призывали Украину остаться в СССР. Мы не согласились. И правильно сделали.
Призывали отдать ядерное оружие. Мы согласились. И неправильно сделали.
Не стоит всем призывам США следовать.
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22.03.2024 11:29 Відповісти
Якщо ти маєш засоби для ведення війни,гроші,зброю і так далі і ні від кого не залежиш то так і слідує поступати,а якщо ти залежний від інших по суті у всьому то ти мало що можеш вирішувати. Захід на мою думку через рік другий уже буде Україні навязувати йти на перемовини з кацапами,а то й ультиматум ставити погрожуючи тим що не буде надавати кошти і зброю, це нас чекає в майбутньому на мою думку
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22.03.2024 11:36 Відповісти
Как мы от США зависим? США уже давно на оружие не дает. И деньги давать не хочет. Что они сделают нам? Будут отбирать то, что есть?
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22.03.2024 11:56 Відповісти
"США уже давно на оружие не дает" --- який експерт визначив що США нам давно уже зброю не дає і гроші?
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22.03.2024 12:43 Відповісти
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
https://24tv.ua/ru/oruzhie-dlja-ukrainy-ssha-zajavili-o-nevozmozhnosti-postavki_n2465609
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22.03.2024 13:35 Відповісти
Если-бы Израиль выполнял все призывы США то никакого Израиля-бы на сегодня не осталось. США постоянно расказывали Израилю что нельзя стрелять по "мирным"Сирийцам,Иранцам,Иракцам,палестинцам,Египтянам. По тем странам которые обьявили войну Израилю и мечтают уничтожить всех израильтян до единого.Но США говорит что убивать своих врагов в целях самообороны-это видити-ли негуманно.
Украинцам нужно жить своим умом и своей волей
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22.03.2024 11:46 Відповісти
Ізраїль займавсь виробництвом власної зброї, а у нас на десятому році війни не вироблено жодного набою, жодного снаряду. Не кажучи вже за безпілотники і ракети. Доречі Юрій Швець каже, що один приватний підприємець на заході від дня прийняття рішення протягом 5ти місяців збудував завод на рівному місці і вже почав давати продукцію. А наш єрмак купує снаряди на третину дорожче, ніж чех Петро Павел. Це по Тисячі доларів переплати на одному снарядові. Якщо мільон снарядів на рік, то єрмак собі в кишеню кладе МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ на рік!!! Можливо таке в Ізраїлі? Тому вони і можуть собі дозволити не зважати на Америку
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22.03.2024 12:45 Відповісти
Замовлена писанина, щоб виправдати бездіяльність Зеленського, мовляв він дуже хоче "бамбіть", але хтось там щось не дозволяє. Зеленський - чому не літають наші шахеди ? Московити хизувалися, що після виборів, бомбардування їх території занулиться і саме так відбулося. Зеленський працює "по вновь утвержденному плану".
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22.03.2024 11:32 Відповісти
в Financial Times хтось пише замовні статті щоб виправдати Зеленського більш смішнішого ще не чув...
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22.03.2024 11:37 Відповісти
Це шутка юмора така?
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22.03.2024 12:26 Відповісти
Куколди, бліат. Саліван, бьорнз, дирявий бідон з гівном. Солідарність повідрощували і ходять трусять нею.
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22.03.2024 11:33 Відповісти
Демократы всегда были ублюдками.
Но и республиканцы странно себя ведут сейчас.Они всегда жёстко разбирались с такими странами как Фашистская Россия а теперь они постоянно говорят об умиротворении.
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22.03.2024 12:14 Відповісти
Полный бред. Китай и Индия с удовольствием произведут больше бензина из рашкинской нефти если будет их дефицит и повышение цен. Нефть при этом ПОДЕШЕВЕЕТ поскольку рашка не сможет самостоятельно ее перерабатывать-то будет вынуждена продавать ее за границу по любой,самой низкой цене
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22.03.2024 11:41 Відповісти
Если эта новость не фейк то Америка как гегемон ,как мировой полицейский и как защитник демократии сдулась и закончилась.Трамп всё-таки сделал свое дело.
Я представляю себе если бы Рейган требовал от афганцев не нападать на советских военных и военные части.Или если бы Американцы требовали бы от южнокорейцев не уничтожать предприятия Северной Кореи во время войны.Это просто сюрр какой-то.
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22.03.2024 12:12 Відповісти
Якась інформ агенція,посилання на якихось трьох співрозмовників...І ціла буря гніву,хтось щось кричить,доказує...Спокійно,хлопці,то звикла провокація москалів,і пора вже перестати реагувати так по дебільному просто,як реагує пес коли йому крикнути "гав-гав"...
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22.03.2024 12:48 Відповісти
Янкі! Міняємо рюзьке НПЗ на наше ЯЗ.
Окей? Інакше - янкі гоу хоум, за шіпом.
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22.03.2024 15:13 Відповісти
Вже чую роспропагандонів: "хазяї з США заборонили київській хунті стріляти (пускати БПЛА) по території України ерефії!"
Київські маріонеткі уповзли під килимок і сидять як миші!"
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22.03.2024 16:11 Відповісти
Мабуть "таємний" візит Саллівана в Київ стосувався цього занепокоєння. Зростання цін на нафту призведе до зростання цін на бензин у США. А це дає максимальний вплив на голоси виборців Байдена та демократів.
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22.03.2024 16:41 Відповісти
Война войной, а кушать пиндосам хочется.
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22.03.2024 17:08 Відповісти
ІПСО оркостана в роботі. ціни на нафту , на світовому ринку навпаки знижуються.
а стаття вийшла на правах реклами. були б гроші а статю про анонімні джерела можна надрукувати в тому числі і в Financial Times
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25.03.2024 07:51 Відповісти

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