Потреби у відключеннях світла по всій країні немає, ситуація під контролем, – Шмигаль
Унаслідок масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях, водночас потреби запроваджувати відключення світла по всій країні немає.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Внаслідок обстрілу спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях. Загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає", – наголосив він.
За його словами, рятувальники та енергетики вже працюють, щоб оперативно повернути світло.
Також внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. "Є поранені й загиблі. Глибокі співчуття", – додав голова уряду.
Як відомо, вранці 22 березня росіяни здійснили найбільшу атаку по енергетичній системі України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього є пошкодження ТЕС, енергетичних об'єктів, а у низці областей вже тривають аварійні відключення.
Крім того, ворог атакував ДніпроГЕС. Попри влучання та пожежу, ризику для прориву немає.
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22.03.2024 758доба війни
11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".