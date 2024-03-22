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Новини
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Потреби у відключеннях світла по всій країні немає, ситуація під контролем, – Шмигаль

денис,шмигаль

Унаслідок масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях, водночас потреби запроваджувати відключення світла по всій країні немає.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Внаслідок обстрілу спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях. Загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає", – наголосив він.

За його словами, рятувальники та енергетики вже працюють, щоб оперативно повернути світло.

Також внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. "Є поранені й загиблі. Глибокі співчуття", – додав голова уряду.

Як відомо, вранці 22 березня росіяни здійснили найбільшу атаку по енергетичній системі України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього є пошкодження ТЕС, енергетичних об'єктів, а у низці областей вже тривають аварійні відключення.

Крім того, ворог атакував ДніпроГЕС. Попри влучання та пожежу, ризику для прориву немає.

Автор: 

електроенергія (4290) Шмигаль Денис (1520)


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Топ коментарі
+3
Как уже задрало ваше "потужно, незламно і під контролем". Меньше тупого пафоса и больше дел. Кто ответит за хренову кучу до сих пор работающих он-лайн камер, видео с которых валом в сети? Это для чего, чтобы пи@арам было удобнее видеть результаты прилетов и оперативно вносить коррективы? Или это снова союзники виноваты?
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22.03.2024 10:20 Відповісти
+2
значить жопа..
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22.03.2024 11:02 Відповісти
+1
з Запоріжжя й Харкова дякують якомусь шмигалю, що в них все з енергетикою під контролем
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22.03.2024 10:17 Відповісти
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з Запоріжжя й Харкова дякують якомусь шмигалю, що в них все з енергетикою під контролем
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22.03.2024 10:17 Відповісти
Воно хоч розуміє значення виразу- ''під контролем''?
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22.03.2024 10:19 Відповісти
Как уже задрало ваше "потужно, незламно і під контролем". Меньше тупого пафоса и больше дел. Кто ответит за хренову кучу до сих пор работающих он-лайн камер, видео с которых валом в сети? Это для чего, чтобы пи@арам было удобнее видеть результаты прилетов и оперативно вносить коррективы? Или это снова союзники виноваты?
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22.03.2024 10:20 Відповісти
По всій не буде відключень, тільки у 99.9% країни.
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22.03.2024 10:29 Відповісти
На сьомому поверсі у Шмигаля, з отими мудрилами, члЄнами урядовцями, опалення працює і електрика здубльована! Усьо падамашнему було…

22.‎03.‎2024 758доба війни

11 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі. На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод. На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії. Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".
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22.03.2024 10:30 Відповісти
Вірити ряженому - себе не поважати, він весь час якусь хрень трендить
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22.03.2024 10:42 Відповісти
Только что появился свет,с утра весь район отрубили.
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22.03.2024 10:51 Відповісти
і не тільки Ваш, у нас теж було відключення
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22.03.2024 11:29 Відповісти
значить жопа..
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22.03.2024 11:02 Відповісти
Боневтік може сказати: «беру під особистий контроль».
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22.03.2024 11:37 Відповісти

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