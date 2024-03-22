Потреби у відключеннях світла по всій країні немає, ситуація під контролем, – Шмигаль

Унаслідок масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях, водночас потреби запроваджувати відключення світла по всій країні немає.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Внаслідок обстрілу спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях. Загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає", – наголосив він.

За його словами, рятувальники та енергетики вже працюють, щоб оперативно повернути світло.

Також внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. "Є поранені й загиблі. Глибокі співчуття", – додав голова уряду.

Як відомо, вранці 22 березня росіяни здійснили найбільшу атаку по енергетичній системі України. Для цього ворог застосовував близько 90 ракет, та понад 60 дронів. Унаслідок цього є пошкодження ТЕС, енергетичних об'єктів, а у низці областей вже тривають аварійні відключення.

Крім того, ворог атакував ДніпроГЕС. Попри влучання та пожежу, ризику для прориву немає.