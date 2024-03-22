Єврокомісія схвалила пропозицію підвищити мито на імпорт зерна із Росії та Білорусі (оновлено)

Європейська комісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових, олійних культур та продуктів їхньої переробки з Росії та Білорусі.

Відповідне рішення затвердили у п’ятницю та направили на схвалення до Ради, де воно має бути підтримане кваліфікованою більшістю, передає Інтерфакс-Україна.



"Європейська комісія сьогодні пропонує підвищити тарифи на імпорт в ЄС зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі, включаючи пшеницю, кукурудзу та соняшниковий шрот. Ці тарифи, хоч і досить високі, щоб на практиці придушити такий імпорт до ЄС, не вплинуть на експорт до третіх країн", – наголосили в ЄК.

Як пише Радіо Свобода, йдеться про запровадження мит на рівні 95 євро за тонну, що дорівнюватиме миту в 50%. Крім того, Росія і Білорусь більше не матимуть доступу до будь-якої з квот ЄС на зерно, які пропонують вигідніші тарифні режими для деяких продуктів.

Зазначається, що ці заходи спрямовані на досягнення кількох цілей. Зокрема, щоб запобігти дестабілізації ринку ЄС за допомогою будь-якого "майбутнього значного перенаправлення російської зернової продукції на ринок ЄС".

Також заходи спрямовані на боротьбу з російським експортом незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, частину якого було незаконно експортовано на ринок ЄС, навмисно позначеного як "російське". "Пропоновані сьогодні тарифи гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим", – пояснили в Єврокомісії.



Крім цього, запропоновані заходи завадять Росії використовувати доходи від експорту до ЄС – як російських, так і незаконно наданих українських зернових продуктів – для фінансування своєї агресивної війни проти України.

Підвищені тарифи також поширюватимуться на Білорусь з огляду на тісні політичні та економічні зв'язки країни з Росією. "Більш того, включивши Білорусь до нових заходів, ЄС не дозволить Росії використовувати Білорусь для обходу нових тарифів та спрямування своїх товарів на ринок ЄС", – підкреслили в Єврокомісії.



Водночас транзиту зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі до третіх країн сьогоднішня пропозиція не торкається.