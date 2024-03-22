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Новини
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Єврокомісія схвалила пропозицію підвищити мито на імпорт зерна із Росії та Білорусі (оновлено)

зерно,агропродукція

Європейська комісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових, олійних культур та продуктів їхньої переробки з Росії та Білорусі.

Відповідне рішення затвердили у п’ятницю та направили на схвалення до Ради, де воно має бути підтримане кваліфікованою більшістю, передає Інтерфакс-Україна.

"Європейська комісія сьогодні пропонує підвищити тарифи на імпорт в ЄС зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі, включаючи пшеницю, кукурудзу та соняшниковий шрот. Ці тарифи, хоч і досить високі, щоб на практиці придушити такий імпорт до ЄС, не вплинуть на експорт до третіх країн", – наголосили в ЄК.

Як пише Радіо Свобода, йдеться про запровадження мит на рівні 95 євро за тонну, що дорівнюватиме миту в 50%. Крім того, Росія і Білорусь більше не матимуть доступу до будь-якої з квот ЄС на зерно, які пропонують вигідніші тарифні режими для деяких продуктів.

Зазначається, що ці заходи спрямовані на досягнення кількох цілей. Зокрема, щоб запобігти дестабілізації ринку ЄС за допомогою будь-якого "майбутнього значного перенаправлення російської зернової продукції на ринок ЄС".

Також заходи спрямовані на боротьбу з російським експортом незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, частину якого було незаконно експортовано на ринок ЄС, навмисно позначеного як "російське". "Пропоновані сьогодні тарифи гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим", – пояснили в Єврокомісії.

Крім цього, запропоновані заходи завадять Росії використовувати доходи від експорту до ЄС – як російських, так і незаконно наданих українських зернових продуктів – для фінансування своєї агресивної війни проти України.

Підвищені тарифи також поширюватимуться на Білорусь з огляду на тісні політичні та економічні зв'язки країни з Росією. "Більш того, включивши Білорусь до нових заходів, ЄС не дозволить Росії використовувати Білорусь для обходу нових тарифів та спрямування своїх товарів на ринок ЄС", – підкреслили в Єврокомісії.

Водночас транзиту зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі до третіх країн сьогоднішня пропозиція не торкається.

Автор: 

Білорусь (1590) зерно (1884) росія (14449) Євросоюз (5214)


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Топ коментарі
+11
Україні ембарго - кацапам трошки дороще зробимо. Як там польскі курви задоволені?
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22.03.2024 12:34 Відповісти
+10
які тарифи ? може мито? на скільки? 2 євроценти? і чому взагалі на заборонити? знов імітація кипучої діяльності
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22.03.2024 11:58 Відповісти
+9
В польщу заборонено ввозити українське збіжжя. На черзі франція. То чому заборонено ввезення кацапського лайна в ЄС?! Тобто українське можна забороняти, а кацапське - ні?! Це якийсь лютий треш.
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22.03.2024 12:42 Відповісти
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які тарифи ? може мито? на скільки? 2 євроценти? і чому взагалі на заборонити? знов імітація кипучої діяльності
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22.03.2024 11:58 Відповісти
так, добре... статтю оновили і ми бачимо "95 євро за тонну, що дорівнюватиме миту в 50%". Ну може на фураж то є норм! А на соняшник?! А на продукт його переробки?! 95 євро то звісно здорожчення, але далеко не 50%
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22.03.2024 17:41 Відповісти
Україні ембарго - кацапам трошки дороще зробимо. Як там польскі курви задоволені?
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22.03.2024 12:34 Відповісти
В польщу заборонено ввозити українське збіжжя. На черзі франція. То чому заборонено ввезення кацапського лайна в ЄС?! Тобто українське можна забороняти, а кацапське - ні?! Це якийсь лютий треш.
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22.03.2024 12:42 Відповісти
а заборонити - нє?

тупо зливають Україну, гандони
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22.03.2024 12:45 Відповісти
На кордоні України з Польщею польско-курви блокують всі пункти пропуску, з Білоруссю - один, і то - заблокований на державному рівні. Ось так.
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22.03.2024 13:16 Відповісти
І забаніть Польщу на пару місяців.. щоб знали до якого ступеню їм стрибати можна..
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22.03.2024 13:20 Відповісти
Не удивлюсь если польские "рольники" начнут перекрывать дороги, протестуя против такого решения Еврокомиссии.
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22.03.2024 13:21 Відповісти
"що дорівнюватиме миту в 50%."

А має бути 500%!!!
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22.03.2024 13:26 Відповісти
Знову россіяне їм МИСЛЮ підкинули
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22.03.2024 13:42 Відповісти
Це якийсь сюр. На українське збіжжя ембарго, а на московитське підняти мито. Ви там є..анулись в ЄС? Чи всі на подсосі у пуйла сидите? США забороняє стрялити по орківським НПЗ, Європа давить нас ембарго? То нас дійсно вони підтримують чи може рашку?Наш єдиний вихід: мовчки, без тупих відосиків хайбивтіка, відновити ЯЗ і говорити по доросломому зі всіма. Буде неймовірно важко, але щоб залишитись на цьому світі по іншому ніяк. Правда при цій владі цього не буде, тому чим швидше зелених слуг пошлем за кораблем, тим більше у нас шансів вижити.
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22.03.2024 13:51 Відповісти
Прикольно ,підари європейські чекали 2 роки поки все награбоване зерно вивезуть з України через білопарашку,по дєшовкє, а на третій ввели санкції. Гандони!
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22.03.2024 14:01 Відповісти
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22.03.2024 14:03 Відповісти
А польські селюкофермери не бачать що в них дамба з зерна на бульбашстані прорвана?!! Перекривають цівку з України сліпошарі уе.бани!!!
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22.03.2024 14:04 Відповісти
Тобто ембарго вводити не збираєтеся 🤦🤦
Пздц, ******** гандони, а не ЄС 😡
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22.03.2024 14:58 Відповісти

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